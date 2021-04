Agresión a balazos fue “ataque político” o del crimen organizado: Alcalde de Chinameca

Previo a interponer una denuncia formal por lo ocurrido, el alcalde de Chinameca, José Antonio Carmona Trolle, confirmó que fueron dos hombres a bordo de una motocicleta los que “rafaguearon” su domicilio la madrugada de este martes.



Destacó que sólo podría haber dos motivos por la agresión: por temas políticos debido a que su esposa participará en los próximos comicios, o por la delincuencia.



Añadió que es la primera vez que recibe un ataque de esta magnitud y consideró que en la política debe haber adversarios, más no enemigos.



El edil dijo tener miedo por su familia, sin embargo, comentó que "con la bendición de Dios" saldrá adelante.



“Como Presidente todo el tiempo recibimos todo tipo de llamadas, nos quieren, igual que a cualquier ciudadano, extorsionar de parte de grupos delictivos pero yo siempre he considerado que esas cosas no deben pasar y no debe uno atenderlas, no hemos buscado tener negociaciones en ese aspecto pero igualmente no sabemos a qué se deba, hoy tenemos apoyo policiaco y ojalá se queden porque todos queremos seguridad y vivir tranquilos. Podría ser ataque político. No considero que tengamos enemigos, rivales políticos pero no enemigos”, dijo.



Informó que al igual que su casa, la de sus vecinos fue baleada. Reiteró que en breve interpondrá la denuncia formal.



"Vamos a buscar la forma de cuidarnos, cambiar la forma que hacemos pero seguiremos trabajando. Podrían ser dos giros, no he recibido llamada, si así fuera no nos espanta, nos hace redoblar esfuerzos", finalizó.