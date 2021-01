Agresiones de SSP contra diputados “no debe repetirse de nuevo” 

Aunque tomó un año y cuatro meses en emitirse, el diputado y coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso del Estado, Omar Miranda Romero, celebró la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en la que confirmó que elementos la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), violaron sus derechos al impedirles el acceso a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), el 3 de septiembre de 2019.El legislador panista dejó abierta la posibilidad de solicitar una reunión con el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, a fin de dar un seguimiento puntual a lo ordenado por la CEDH.“Lo haremos en los próximos días, estaremos esperando conocer completa la resolución que se hizo llegar a Seguridad Pública, y estaremos pendientes para solicitar esta reunión y poder llegar a que este tipo de situaciones no se repitan de nuevo”, reiteró.Recordó que la recomendación 180/2020 derivó de la denuncia que presentaron varios legisladores, luego de que fueran golpeados por los uniformados para tratar de evitar que ingresaran al órgano autónomo, luego de que el pleno destituyó a Jorge Winckler Ortiz y nombró como fiscal interina a Verónica Hernández Giadáns.“Nos otorgaron a mí y a otros diputados la calidad de víctimas, confirmándose la violación de la seguridad jurídica, el derecho a integridad personal y el derecho a la no discriminación (…) lo que indica el documento es que la SSP deberá iniciar una investigación interna para determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados en estos hechos”, precisó Miranda Romero.Asimismo, dijo, se deberá dar vista a la FGE y capacitar a los servidores públicos y evitar cualquier acto similar; dándole 15 días para que notifique la aceptación o no de la recomendación emitida.“Estaremos atentos a esta recomendación y estamos seguros que el secretario estará atendiendo esta recomendación. La situación clara para nosotros es que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir (…) en el caso general de los ciudadanos que se les respeten sus derechos fundamentales, eso es lo que estamos solicitando”, indicó.