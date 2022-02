Agrupaciones exponen quejas contra agentes de Tránsito de Veracruz

Integrantes del Frente de Defensa Popular (FREDEPO), y del Frente de Autotransportistas Veracruzanos (FREAVER), se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa, y posteriormente en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para denunciar supuestos actos de extorsión, cobro de "mordidas", cancelación indebida de concesiones de taxis y abuso de autoridad por parte de elementos policíacos y de Tránsito del Estado.En entrevista, Jesús Hernández, uno de los inconformes, dijo que desde hace un año han pedido una reunión con el titular de la Dirección de Transporte Público, y hasta el momento no han sido atendidos."Son varios los problemas que tenemos con transporte público y a la fecha no han sido resueltos, hemos pedido audiencias y no se nos han querido dar. Hace unos días nos dijeron que nos iba a dar una audiencia. Tiene como 15 días que mañana, que pasado mañana y así nos tienen, así nos han traído y no se nos ha dado", criticó.Acotó que muchos agremiados a la FREAVER han ido a realizar trámites; pero la respuesta es que sus documentos se extraviaron y en otros ocho o nueve casos, se les ha iniciado el proceso de revocación de la concesión de taxi, sin que según él, haya un motivo para ello."Están cancelando las concesiones de taxi, te dan un cierto tiempo y si en ese tiempo, tú no tienes el automóvil, la cancelan, misma que de antemano ya está pagada, a unos nos salió en 17 mil pesos y a otros más de 20 mil pesos. El Gobierno que está actualmente no nos entregó ninguna concesión, ni el de Miguel Ángel Yunes Linares tampoco", afirmó.Acompañado por otros manifestantes, con cartulinas y lonas en mano en los que piden quitar los alcoholímetros, los retenes y acabar con los supuestos abusos que cometen las empresas de grúas con los precios de arrastre y corralón; el líder sostuvo que estos operativos viales "únicamente están sirviendo para que pillos uniformados y con placa, dependientes de la SSP, de manera descarada, se dediquen a extorsionar a los conductores".Al respecto, aseveró que les inventan supuestas faltas, cuando circulan por las calles, avenidas de las ciudades y principalmente en las colonias populares de Xalapa y la entidad."Resultando totalmente abusivo e inhumano, exigir mordidas mínimas de 500 pesos y hasta 10 mil pesos, a trabajadores del volante y motociclistas que ganan 800 o 1000 pesos semanales, y si se niegan, les echan la grúa, cuyos dueños también amafiados, les entierran el colmillo, con sus abusivos cobros, tocándole la tercera parte de cada arrastre, a los meros jefes de Tránsito", denunció.Hernández dijo que hay ocasiones en que el arrastre de las unidades y el corralón cuestan más que las unidades en sí, por ello reiteró que es importante acabar con el "atropello" hacia el gremio taxista y hacia los ciudadanos en general."Son elementos de Tránsito, por parte de la Policía Vial, Fuerza Civil e incluso hasta la Guardia Nacional (GN) se mete ahí con ellos (...) Ojalá y los retenes sólo fueran para agarrar a la gente mala, pero no, es para fregar a la gente jodida", reafirmó el representante de los manifestantes.