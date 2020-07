Agrupaciones pro-vida y religiosas se pronuncian en redes sociales contra aborto

Diversos grupos defensores de la vida y de diferentes agrupaciones promotoras de valores e integrantes de expresiones religiosas, exigieron a través de redes sociales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no apruebe la interrupción legal del embarazo.



Este día han convocado a jornadas de oración para que la SCJN de marcha atrás al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, quien propuso confirmar un amparo del Juez federal de Xalapa ordenando así al Congreso de Veracruz, reformar el Código Penal para permitir la interrupción legal del embarazo.



En las redes sociales de quienes son parte de agrupaciones religiosas, ProVida, se leen diversos mensajes, pero que hacen referencia a que se preserve la vida del no nacido.



"Soy la voz de miles de mujeres que dicen no al aborto. Señora Olga Sánchez Cordero, escuché bien que somos millones de mujeres que decimos sí a la vida y a la maternidad, que decimos sí al respeto entre hombres y mujeres", se dejan leer los mensajes.



También circulan imágenes donde hacen el llamado a una vigilia de oración de 24 horas a partir de este martes 28 de julio desde las 15:00 horas hasta el 29 de julio a las 15:00 horas.



Algunas otras que dicen "México no quiere aborto. Terminar con una vida NO es un derecho humano. Suprema Corte de Justicia de la Nación, pedimos proteger los derechos fundamentales de los que no tienen voz".



Muchos pobladores de la zona centro se han sumado a este clamor a través de redes sociales.