Agua Dulce busca policías; ofrece 11 mil pesos al mes

El Ayuntamiento de Agua Dulce, a través de la Dirección de Seguridad Pública, mantiene abierta la convocatoria para la contratación de personal policial que habrá de obtener un ingreso de 11 mil pesos mensuales.Los aspirantes, mujeres y hombres, que sean seleccionados tomarán un curso de formación en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) por 5 meses y en ese lapso recibirán una beca mensual de 5 mil 500 pesos.Los requisitos establecidos en la convocatoria no obligan a los aspirantes a ser nativos del Municipio.Quienes aspiren a formar parte de la Dirección de Seguridad Pública de Agua Dulce deben ser mexicanos por nacimiento, ser mayores de edad y menores de 40 años al momento de presentar la solicitud.Haber concluido el Bachillerato, tener buena conducta, no estar sujeto a proceso penal, gozar de buena salud que permita hacer actividad física, no tener tatuajes visibles (antebrazo, cuello y/o cara), no consumir estupefacientes, sustancias psicotrópicas ni cualquier otra.Las mujeres deben tener una estatura mínima de 1.53 metros y los hombres de 1.58 metros y deberán aprobar los procesos de selección, evaluación de control y confianza y el curso de formación inicial.