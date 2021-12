Aguacate mexicano enfrenta boicot internacional

Intereses externos, principalmente económicos, se ven atrás del boicot promovido en contra del aguacate mexicano, consideró el coordinador territorial del programa Sembrando Vida en Córdoba, Hugo Trujillo Fritz.Mencionó que al menos en la zona ese fruto no se está sembrando en grandes cantidades o al menos no dentro de programa, pues es básicamente para autoconsumo o consumo regional y no se exporta.Agregó que por las condiciones del clima, el aguacate crece prácticamente solo, por lo que no hay forma de señalar que se tiene un alto consumo de agua o que se están talando árboles para sembrar aguacate, porque no es cierto.Remarcó que no es un cultivo que afecte ambientalmente porque ni siquiera es un arbusto, sino un árbol, e incluso aporta a la biomasa.Mencionó que atrás de esa campaña para boicotear el producto mexicano, que es líder en ventas en el mundo, podrían estar Estados Unidos o China.A través de las campañas de desprestigio que hay en contra del aguacate, se habla también de la delincuencia organizada, que estaría extorsionando a productores, aunque no se ve que el boicot al fruto pueda solucionar esa problemática.