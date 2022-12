Agudiza la migración en Tequila

Tres de cada diez familias establecidas en comunidades de Tequila dependen económicamente de las remesas que envían familiares radicados en los Estados Unidos, lamentó el alcalde de Tequila Jesús Valencia Morales.Lo anterior, dijo, significa que la migración en algunas comunidades sigue siendo grave y eso se debe a la falta de fuentes de empleo y trabajo bien remunerado."La migración es grave, tanto de la cabecera como de comunidades. Mientras tres de cada diez dependen de las remesas de Estados Unidos, dos más dependen de los envíos provenientes de Baja California y Guanajuato por el tema de la cosecha durante seis meses", indicó.El funcionario agregó que este año se incrementó el flujo migrante motivado por la inflación y estragos económicos ocasionados por la ola de covid-19."Estamos hablando que de cada 10 familias tres dependen de las remesas que se envían de Estados Unidos, que si se aplica bien hay mejoría en las familias, sino de nada sirve, solamente se rompe el vtejido social.Con ello vienen problemas con los hijos, drogadicción, y alcoholismo, temas que se complican en donde la mamá tiene que sortear al no estar el jefe de familia, ahí también nos hemos involucrado en temas de prevención contra las adicciones y en el tema de madres solteras, y embarazo en niñas y adolescentes que ahora es una constante."Desgraciadamente no tenemos fuentes de empleo, son muy limitadas en la zona que nos corresponde y las familias se ven en la necesidad de emigrar porque no hay trabajo", lamentó.