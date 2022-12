Ahora, dueños que no limpien sus terrenos baldíos pagarán más de predial, en Coatzacoalcos

A los dueños de lotes baldíos que no realicen limpieza en sus terrenos se les cobrará este servicio vía predial, esto tras las modificaciones hechas al código hacendario de Coatzacoalcos.Así lo confirmó el regidor Ángel Echevarría Escamilla, quien abundó que solo se está a la espera de que el Congreso del Estado lo apruebe, para finalmente aplicarlo.En este sentido, lamentó el último hecho donde asesinaron a una menor cuyo cuerpo fue encontrado precisamente en un lote abandonado y lleno de maleza en la colonia Santa Isabel II.“Nosotros acabamos de aprobar modificaciones en el código hacendario donde precisamente ya hacemos legal el tema de que la ciudadanía tiene que darle mantenimiento a sus lotes baldíos y si no el ayuntamiento está en posibilidades de poder hacerlo con un cobro en su respectivo predial, ya lo aprobamos y lo mandamos al congreso del estado para que lo pueda, lo verifican, nos los regresan y ya podríamos decir que ya nosotros a partir del próximo año ya lo tenemos vigente”, aseveró en entrevista.Hay que recordar que los terrenos baldíos no solamente son problema por la maleza, sino porque se convierten en potenciales sitios donde se llegan a cometer ilícitos.Los terrenos baldíos son un problema en Coatzacoalcos que no se ha podido si quiera contabilizar la cantidad de aquellos que están abandonados, sin que los propietarios se hagan responsables, pues llegan a ser nidos de delincuentes, incluso en la salud también tienen un impacto, pues algunos guardan cacharros donde puede proliferar el mosco transmisor del dengue.“La pérdida de un niño, una niña, es una situación irreparable, no es un tema en el que se desearía que estuviera alguno, es algo complicado, solicitamos que la ciudadanía nos ayude a que existan menos espacios donde se puedan hacer este tipo de actos”, indicó.Además, hizo un llamado a padres de familia a estar muy pendientes de sus hijos a fin de prevenir esta y otras situaciones que vulneran la integridad de los niños y adolescentes.