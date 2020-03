Ahora exhiben acoso en Veterinaria UV, en Veracruz Puerto

Estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana, colocaron un tendedero contra el acoso al interior de este plantel educativo para denunciar y visibilizar casos de hostigamiento contra alumnas por parte de docentes y estudiantes.



Con nombres y apellidos, las jóvenes escribieron los acosos que han recibido, desde comentarios lascivos, miradas morbosas e incluso señalamientos de que algunos docentes piden sexo o bailes a cambio de subir la calificación de las estudiantes.



"El médico Amalio pide packs de sus alumnas"; "Te cambio el 5 por un 7 si me bailas"; "El médico Arroyo tiene una memoria USB lleno de pack robados de alumnas"; "Víctor Alejandro dijo 'tanta carne y yo chimuelo' sobre mis pechos, Casado y con hijos, das asco", son algunos de los comentarios que escribieron las jóvenes.



De forma anónima, las estudiantes dijeron tener miedo de estudiar en el plantel pues consideran que se trata de una facultad misógina y machista en donde ni siquiera las docentes tienen voz o voto.



"Son bien machistas con las profesoras; incluso les pides ayuda y tienen miedo. No celebran sus logros ni nada. Ha habido casos de compañeros que han violado a compañeras en pensiones o casas y como no pasa en la escuela, la unidad de género no hace nada. Es la (facultad) más podrida que tiene la UV", señalaron.



Por ello, las estudiantes pidieron a la Universidad Veracruzana investigar estos casos y no dar jubilaciones anticipadas a los maestros en lugar de sancionarlos, pues criticaron que a esta escuela "le pese más su prestigio que las alumnas".