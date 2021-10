Ahora hasta jefes de manzana deberán capacitarse en seguridad pública

A partir de este jueves, los 212 Ayuntamientos de Veracruz no sólo tienen la obligación legal de garantizar una capacitación permanente, integral, profesional y de calidad a los elementos que conforman la Policía Municipal, sino también a los agentes y subagentes municipales, a los comisarios municipales y a las jefas y a los jefes de manzana.Para ello, fue necesaria una reforma a diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre que hoy cobran vigencia, con la finalidad de obligar a las autoridades municipales a mejorar sustancialmente el servicio de seguridad pública para beneficio de la población.Ahora los Ayuntamientos están obligados a brindar capacitación en materia de seguridad pública a quienes estén involucrados en los servicios de seguridad pública, para el ejercicio de sus respectivas funciones, incorporándoles conocimientos sobre el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la igualdad sustantiva.También es una obligación legal que antes de nombrar a los titulares de la Policía Municipal se deberá exigirle la acreditación de los cursos de formación inicial para policía preventivo, con la finalidad de cumplir con el requerimiento legal de la certificación correspondiente, de no contar con ella, no podrán ser asignados.En el caso de las personas que integran la Policía Municipal, la capacitación deberá ser permanente e integral y se llevará a cabo en institutos y academias certificados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.La capacitación, formación y el desempeño de las personas que integran la Policía Municipal tendrá que estar promovida fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, el imperio de la Ley, el mando superior y en todo lo conducente a la perspectiva de género.