Ahora, PROFEPA impide a asociaciones participar en rescate de fauna silvestre

Asociaciones de protección animal reclaman a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) el cambio de las políticas de intervención y traslado para el rescate de fauna silvestre, toda vez que ahora no se permite que organizaciones civiles participen en el manejo de un animal en caso de ser encontrado herido.



Este martes se reportó el hallazgo de un oso hormiguero herido en Alvarado pero al hacer contacto con la PROFEPA la respuesta fue que se comunicarían. Dos horas más tarde, no hubo atención médica, ni de personal de la dependencia, denunció Sergio González de Earth Mission.



"Recibimos el informe de un oso hormiguero que se encontraba herido en la comunidad de Salinas, en Alvarado y la autoridad municipal se trasladó para hacer el resguardo. Desafortunadamente, las políticas de la PROFEPA han cambiado y ya no están permitiendo la vinculación con las asociaciones civiles para el rescate de vida silvestre".



A través de redes sociales, la agrupación Caninos al Rescate de Alvarado denunció que tras el rescate de un ocelote atropellado e intervenido por protectores animales, la PROFEPA lo aseguró y no ha dado explicación de su paradero al exigir que fuera liberado.



Tras ese incidente, la dependencia ya no permite que las agrupaciones den atención a la fauna silvestre, situación por la cual, el oso hormiguero no fue atendido.



"La manipulación de la vida silvestre sin la debida la autorización de PROFEPA, sobre todo en los traslados de un lugar a otro, es un delito federal, penal, desafortunadamente con estas políticas que está llevando la Procuraduría aquí en Veracruz deja expuesta la fauna y al sistema de rescate, a la vinculación que se había logrado entre autoridades municipales, asociaciones civiles y Procuraduría", explicó Sergio González.



Lamentan que la PROFEPA "no tiene la capacidad de llegar a las comunidades en el tiempo que se requiere" y debido a sus cambios de reglas de operación, los animales no pueden ser salvados.