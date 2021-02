Ahora rechazan en el partido Fuerza por México a Gonzalo Vicencio

Militantes y simpatizantes del partido Fuerza por México (FXM) en Veracruz, ya están inconformes con la llegada y el actuar del ahora delegado en Veracruz de ese instituto, Gonzalo Vicencio Flores y la secretaria General adjunta, Regina Vásquez, por usurpar funciones y realizar actividades que no les corresponden.



El presidente del Comité Municipal de FXM en Cosamaloapan, Víctor Frías, acusó que ambos personajes acudieron a esa demarcación a tomar protesta a delegados municipales que no son integrantes del partido y sin informar a los integrantes del Comité municipal.



“Vinieron a tomar protesta a delegados municipales y la verdad son gente que están sumando al partido, que en vez de favorecer le están haciendo todo un mal”.



De igual modo, señaló que no se sabe cómo está la situación con los nuevos nombramientos que se otorgaron tanto a Vicencio Flores como a Regina, puesto que no se les informó cuáles serán sus funciones.



“Le llamo al presidente del partido Eduardo Vega y él me manda con el delegado regional y ninguno sabe una respuesta”, expuso.



En este sentido, el presidente del Comité Municipal de Cosamaloapan, criticó que ambos personajes se hayan sumado a Fuerza por México y no respeten el trabajo que ya tenían realizado.



“Hay que tener mucho cuidado porque todo el trabajo que estamos haciendo, si este señor Vicencio va a venir a poner a la gente que él quiera como delegados y son gente que no apoya y que nos perjudican, mejor que nos hablen claro, qué va a pasar, para nosotros también saber si continuamos o nos hacemos a un lado”, sostuvo.



Al respecto, agregó que este sábado hay un evento en Cosamaloapan y el Comité municipal no fue tomado en cuenta, además de que en tres ocasiones ya les han suspendido la toma de protesta.