Ahora sí, a usar cubrebocas, pero ¿cuál nos sirve?

Luego de que el uso de cubrebocas o mascarillas estuviera en debate sobre su eficacia para frenar la transmisión del Coronavirus SARS CoV2, en los últimos días su utilización pasó a ser obligatoria en lugares donde no se puede respetar la sana distancia. Pero entre la variedad que está en el mercado ¿cuál nos sirve?



Dentro del ámbito sanitario existen dos grupos de cubrebocas, los quirúrgicos y los de alta eficacia. Éstos últimos se distinguen por la presencia de filtros y válvulas de exhalación, pero el uso de uno u otro dependerá de la situación de cada persona.



Los cubrebocas o mascarillas quirúrgicas son aquellos que no filtran el aire inhalado, por lo que su protección es en un solo sentido al evitar la salida de gotas de saliva, lo que ayudará a que un infectado no contamine a otras personas.



Explicado por la doctora Paola Johana Hernández Rodríguez, coordinadora auxiliar de Vigilancia Epidemiológica de la Oficina de Representación del IMSS, si una persona enferma no usa el cubrebocas y una sana sí, la eficiencia de este mecanismo baja hasta un 20 por ciento, pero si ambas lo usan, la efectividad sube hasta un 80 porciento.



Cabe destacar que el precio promedio de este cubrebocas es de $15 por unidad y se identifican por tener pliegues.



Por otra parte los cubrebocas de alta eficacia, también conocidos como FFP (Filter FacePiece), tienen diferentes categorías de acuerdo al porcentaje de partículas que son capaces de detener; este tipo de mascarillas son capaces de filtrar gotículas por debajo de las 5 micras con un porcentaje de eficacia que va desde el 70% hasta el 98%; estos están indicados para personas que están en contacto con pacientes enfermos de COVID-19. Su precio promedio es es de $230 por unidad.



A lo anterior es importante agregar que aquellos cubrebocas con válvula sólo deben de ser usados por personal médico o personas en contacto con pacientes infectados, ya que la función de la válvula es permitir la salida del aire exhalado, por lo que si una persona enferma lo usa, podrá infectar a otras.



Respecto al uso de cubrebocas de tela o hechos a mano, tienen una función similar a los quirúrgicos, no podrán proteger al usuario, pero funcionan como un mecanismo para retrasar la propagación del virus.



En el camino hacia la Nueva Normalidad, el uso de barreras físicas como los cubrebocas y las caretas se volverán indispensables hasta que la humanidad de haga de una vacuna efectiva ante el Coronavirus, tema en el que ya se tiene terreno ganado tras darse a conocer los avances de algunas tras ser probadas en en humanos. Sólo resta esperar y seguir cuidándonos.