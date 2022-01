Ahued anuncia reingeniería administrativa en Medio Ambiente y Desarrollo Social

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, adelantó que llevará a cabo una reingeniería administrativa en las Direcciones de Medio Ambiente y Sustentabilidad (DMAS) y de Desarrollo Social (DDS), con el propósito de hacer más ágil la atención de las demandas ciudadanas por parte de las áreas operativas."Limpia Pública ahorita está integrada a Medio Ambiente y ahorita se va a dispersar en un proyecto que le presentamos pronto al Cabildo para modificar el organigrama, para que Medio Ambiente siga existiendo, las funciones pero separadas entre Limpia Pública, Medio Ambiente y Alumbrado Público", expresó.Ahued Bardahuil consideró que esta última área debe ser más expedita para la atención de los capitalinos, "que no vaya a Medio Ambiente una petición, baje a una jefatura y ésta le diga a Alumbrado de un foco apagado".En ese sentido, expuso que propondrá más transversal la administración, menos costosa y más ágil para la atención ciudadana, lo cual hará próximamente ante la Comuna xalapeña."Como en Desarrollo Social que es una área importante que tiene 15 Centros de Gestión Comunitaria (CGC), de los cuales va a revisar uno por uno que cumpla con los requerimientos de necesidades de atención ciudadana. Y abajo tenía muchas Subdirecciones como Cultura, Juventud, Deportes, a mi juicio no podemos trabajar así", externó.Ricardo Ahued Bardahuil apuntó que estas tres áreas se separarán de la Dirección de Desarrollo Social y que ésta sólo se dedique a la administración de los CGC."De Cultura en la Atenas Veracruzana no existe la Dirección, entonces tenemos que tener una para que tenga presupuesto, proyectos, atención, programa y servicio e integración a la sociedad, porque imagínense esa Dirección de Desarrollo Social tan robusta que bajaba todo a las Subdirecciones, de aquí a que llega la petición, el presupuesto, y tiene que atenderse, hizo cinco y no funciona, no veo por dónde, seguro esta semana lo tengo afinado para que se dé pauta y se ponga ante el Cabildo", enfatizó.