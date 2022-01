Ahued aplicará reglamento tras denuncia de envenenamiento a gatos en Xalapa 2000

Ante la denuncia de envenenamiento de gatos en la Unidad Habitacional Xalapa 2000, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, enfatizó que aplicarán el Reglamento Municipal de Protección a los Animales, porque el no hacerlo puede implicar caer en el delito de omisión.Y es que ante este hecho, rescatistas independientes que cuidan a los felinos callejeros que habitan en áreas comunes de los edificios Xolostla afirmaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA) de la Fiscalía General del Estado (FGE) al tratarse de un delito."Todas las denuncias están en su derecho de hacerlas los ciudadanos, no se les impide y de la investigación saldrán responsabilidades", reiteró el munícipe al pedirle a los vecinos que presenten las evidencias que tengan y acudan a las instancias correspondientes."Todos los ciudadanos que tenga a su juicio una evidencia, la tienen que denunciar pues están en su derecho y si hay resultados, pues yo no voy a defender ni meter las manos por nadie, de quién sea", dijo una vez más.Ahued Bardahuil añadió que él mismo está sujeto a la supervisión, a la revisión y a la transparencia y también todos los funcionarios de su administración. "Si se les brinda la confianza y se comete algún error por omisión, cada quien tendrá que responder", reafirmó.Además, adelantó que su administración buscará poner en funcionamiento otras instalaciones de la Unidad de Salud Animal, en otra zona de la Capital, para que se tenga mayor cobertura y menos reclamos.Y es que reconoció que la que se ubica en la zona de El Castillo es insuficiente para atender todas las emergencias y reportes que hacen los xalapeños, por lo que se podría tener un centro de atención más cercano.