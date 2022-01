Ahued deberá pagar 2.4 mdp por dos obras construidas por Hipólito

El recién iniciado el gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil tendrá que liquidar poco más de 2.4 millones de pesos que quedaron pendientes de entregarles a las empresas encargadas de dos obras contratadas por la administración de Hipólito Rodríguez Herrero para ejecutarse en el 2021.Lo anterior ante el incumplimiento en tiempo y forma de los referidos proyectos, que debían concluirse a más tardar el 30 de noviembre pasado, pero que ante la demora de las constructoras ya no fue posible tramitar el finiquito respectivo, dado el cambio de autoridades municipales en Xalapa.Es importante mencionar que el recurso para su liquidación quedó en las arcas de la Alcaldía capitalina, por lo que corresponderá a las nuevas autoridades hacer el pago correspondiente en los tres meses siguientes del año.De las dos obras, precisadas en el informe de la Dirección de Obras Públicas de la pasada administración, la que quedó con un pendiente de liquidación mayor fue la “construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en la Escuela Primaria ‘José Azueta’, ubicada en la calle Valentín Gómez Farías, colonia Empleados Municipales y FOVISSSTE”.En este caso, de los 3 millones 483 mil 68.18 pesos presupuestados para dicho proyecto educativo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), la anterior gestión le pagó a la empresa un millón 779 mil 480.17, quedando pendientes un millón 703 mil 588.01 pesos.La otra obra fue la denominada “construcción de edificio público Protección Civil Municipal 2da Etapa”, que implicó la construcción del acceso vehicular a la zona de estacionamiento a base de adopasto, el desarrollo de algunos muros secos y la instalación de malla ciclónica verde y de tres luminarias de alumbrado público.Los recursos para su ejecución establecidos en un millón 719 mil 525.72 pesos, provienen del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio (FORTAMUN), de los cuales se le lograron pagar a la contratista un millón 3 mil 721.40 pesos, el restante de 715 mil 804.32 pesos, será entregado al Gobierno de Ricardo Ahued, al que le corresponderá pagarlo.Si bien la conclusión de la obra, con las especificaciones contenidas en el contrato, fue constatada el 18 de diciembre por parte de la Dirección de la Obras Públicas, el incumplimiento a tiempo por parte de la empresa derivó el inicio de un procedimiento de rescisión de contrato.Pero éste se descartó luego de que la constructora informara el 10 de diciembre que ya había ejecutado el proyecto en su totalidad, por lo que se haría el cierre jurídico y administrativo de este procedimiento, siendo imposible pagarle dada la conclusión de la actual gestión municipal y el cambio de autoridades.Al respecto, la ex directora de Obras Públicas, Sulekey Citlalli Hernández Garrido, había explicado durante la sesión donde ofreció el informe de las obras, que no era posible darles el finiquito en cumplimiento a lo que instruye la ley.“Sin embargo, serán parte de los pagos que se remitirán junto con la obra 28 a las siguientes autoridades municipales para que puedan darle cobertura en los primeros tres meses del siguiente ejercicio para poder pagar los adeudos que se originan de la liquidación de este finiquito”, precisó.