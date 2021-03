Ahued deja el Senado; va por la Alcaldía de Xalapa

Este martes, el Senado de la República concedió licencia a Ricardo Ahued Bardahuil para separarse de sus funciones legislativas de forma indefinida a partir del 31 de marzo.



El empresario señaló que tiene la intención de competir por la candidatura de MORENA para buscar la presidencia del Ayuntamiento de Xalapa y en la sesión del Senado, sus homólogos de todos los partidos políticos reconocieron su trayectoria y desearon éxito.



Fueron al menos una veintena de senadores que hicieron uso de la voz para despedir al morenista que buscará nuevamente la Alcaldía.



El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que es “un hombre que prestigia a la política”; por su parte, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, reconoció a nombre del grupo parlamentario al senador, aseverando que con Ahued se puede “dialogar y construir”.



El senador Emilio Álvarez Icaza aseguró que Ricardo Ahued es de las pocas personas que habiendo pasado por la presidencia municipal de Xalapa, sigue siendo “querido y recordado” por los ciudadanos.



Otros senadores que también le desearon éxito fueron Gloria Sánchez, Giovana Bañuelos, Martí Batres, José Luis Pech, Beatriz Paredes, Noé Castañón, Xóchitl Gálvez, José Narro, Ricardo Velázquez, Manuel Añorve, Heriberto Galindo, Josefina Vázquez Mota, José Ramón Enríquez, Gina Cruz y Eruviel Ávila.



Al hacer uso de la voz, Ahued Bardahuil señaló que la política la ve como un acto de servir y no servirse y que buscará “no manchar” al Senado en la encomienda que actualmente busca en MORENA.



“No me anima el poder por el poder para atropellar, para robar o para deteriorar la imagen política que persiste en nuestro país”. “En esta tierra de Xalapa llegamos, diré como me lo dijo mi padre de pequeño y que nunca se me ha olvidado, a Xalapa mi familia llegó muerta de hambre y gracias a Dios hemos crecido y vivido, con el sudor de nuestra frente”.