Ahued descarta definitivamente construcción del biodigestor para Xalapa

El proyecto de la Planta de Biodigestión para Xalapa, que sería financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya fue descartado totalmente debido al incremento del costo de la obra que implicaba que la administración municipal tuviera que hacer otras erogaciones adicionalmente a las ya hechas en la adquisición de los terrenos.El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil indicó que el último día (31 de diciembre de 2021) de Gobierno de su antecesor, Hipólito Rodríguez Herrero, se licitó y se declaró desierto el concurso, lo que precisó que está bajo análisis de la Contraloría del Ayuntamiento.“Nosotros nos encontramos que el 31 de diciembre hicieron una licitación para un biodigestor, eso fue verdaderamente aterrador. Otra es que el tiempo de asignación del recurso contra la inflación iban a hacer un minibiodigestor y no se podía tampoco, o que el Ayuntamiento pusiera recursos adicionales importantes para un biodigestor que quién sabe si iba a ser funcional o no”, explicó.Además aseguró que se “violentaba” el proyecto original porque el dólar sube y pasaron cuatro años de la gestión pasada sin que se sometiera a licitación la obra que consistía en la primera etapa de un proyecto que consideraba el tratamiento de 21 mil 900 toneladas al año de residuo orgánico recuperado procedente de los residuos sólidos urbanos del municipio.“Y al final de la administración, aunque cerraron días antes, que es un proceso que tenemos en la auditoría, cerraron 10 o 15 días antes y faltan esos días que se fueron al limbo, y a raíz de eso todavía sacaron una licitación el 31 de diciembre para declararla desierta, eso es imposible, eso no funcionó, ya yo lo descarté”, reiteró el edil capitalino.Cabe recordar que el Gobierno de México recibió financiamiento del BID para el “Proyecto de Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa, Veracruz”, GRT/FM-16409-ME, por el orden de los 7 millones de dólares.“No hay manera de que se pueda hacer en este momento, hay más riesgo que beneficio en este momento”, aseveró la máxima autoridad municipal al acotar que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), los que vean la devolución o el destino de los fondos internacionales depositados a las arcas del país.“Y ahí hay consecuencias porque hay un proyecto ejecutivo que no se (hizo). Hay dinero (del) que tienen que dar cuenta de esos fondos internacionales y es un tema que en un momento tendrán que revisar. Son gastos de un fondo ambientalista y que no se llevó a cabo”, recalcó Ricardo Ahued.Sobre si el BID pudiera emprender alguna acción legal, precisó que no es un tema que esté en el escenario municipal, por lo que quedará en manos del organismo reclamar el recurso entregado a México, hacer las indagatorias y ver lo que procede en su momento.