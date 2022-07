Ahued explota contra empresa de obra en Sayago; llegó de sorpresa y ¡no estaban!

Tras convalecer por COVID-19, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, “les cayó” a los constructores que reparan la calle Sayago, en el centro de esta capital, diciéndose “muy molesto” de no encontrar a ningún obrero trabajando, pese a que existía el compromiso de laborar hasta en sábados y domingos para agilizar la obraAl respecto, advirtió que quien no pueda, que deje las obras, agregando que nunca más se les darán contratos en su administración pues este domingo es un día soleado y nadie está trabajando en el lugar.“Estamos en la calle de Sayago; vine a supervisar los avances de esta obra. Lo menos que podemos hacer es pedirles disculpas a los vecinos de aquí, de las tiendas de Sayago. De verdad genera molestia la lentitud y el atraso que lleva esta obra. Hoy es domingo, mañana voy a tomar las medidas que sean necesarias para sancionar y apresurar esta obra que tiene ya varias semanas”, adelantó el presidente municipal en un video subido a sus redes sociales.Reconoció que la empresa a cargo ha cambiado el drenaje y tuberías del agua, señalando que su molestia es que no se está respetando el compromiso de trabajar los fines de semana.“Había un compromiso de que se trabajaría en sábados y domingos. La gente está sufriendo las inclemencias de la obra por la falta de circulación para sus negocios, tienen razón, miren cómo está la calle.“En este momento, domingo, quise caerles a supervisar para que no me oculten las cosas. Sí, quiero enfatizar mi molestia por la tardanza y la falta de compromiso que estoy viendo, pues algunos de los vecinos me han llamado ya desesperados. Les voy a dar mi palabra de que esta semana, es más mañana mismo cito a reunión y el que no pueda que deje la obra”, reiteró.Agregó que la exigencia no sólo es para las empresas contratadas, también para el personal de la Dirección de Obras Públicas y supervisores.“No puede haber ni personal mío, ni empresas, con esta capacidad tan pobre, sin esta falta de compromiso para cumplirle a la gente desesperada. Estoy muy molesto dado que esta obra tiene para mí que estar trabajando hoy domingo, ayer sábado y vean nada más en qué condiciones está. Ahí está la máquina parada, no hay un solo albañil, no hay una sola persona. Se generó un compromiso de que trabajaran tiempo completo y no se está cumpliendo. Quiero dejar en claro, cualquier empresa que se atrase y no cumpla, jamás volverá a tener una obra en la administración de nosotros”, sentenció el Alcalde de Xalapa.Igualmente, Ahued Bardahuil se disculpó con vecinos y locatarios, afirmando que han sido pacientes con las molestias y afectaciones que genera el proyecto“Perdón a las familias y a los vecinos de la calle Sayago que han sido muy pacientes. Les doy mi palabra de que voy a tomar las medidas necesarias para apresurar esta obra cuéstele a quien le cueste.“No podemos nosotros tolerar esta falta de compromiso de la gente para tener abandonada una obra Hoy está el clima como lo ven, asoleado; y no vemos un solo trabajador. No lo vamos a permitir”.Dijo que también fue personalmente a revisar la obra frente al Club Britania, en donde constató que había “cero personas” trabajando.“Voy a recorrer otras más. Me encargo que esta obra se agilice a la brevedad porque no vamos a tolerar. El que no esté en el ritmo y que no esté en el compromiso con la gente, con la ciudad de Xalapa, no tiene nada que hacer, así es de que lamentablemente me doy cuenta de lo que estoy viendo ahorita”.Añadió que sus recorridos son para que “no lo engañen” de que hay avances:“Hoy estoy recorriendo en domingo, solo, para que no me engañen y estoy totalmente molesto por lo que acabo de ver (…), perdón, pero tenía que decirlo, cito mañana temprano para que revisemos y el que no pueda con esta obra que me la deje: no vamos a tolerar este tipo de ofensas para los xalapeños.“Ya bastante esfuerzo hace con tener sus negocios cerrados o con pérdidas económicas por el tema de hacer una obra. Sí hacía falta y hacen falta cambios de drenaje, cambios de pluvial, cambios de tomas de agua. Pero esto demuestra la falta de compromiso, quedaron de estar sábado y domingo trabajando. Están las máquinas paradas. El lunes tampoco están, entonces habremos de tomar medidas, mil disculpas, hoy les vine a pedir disculpas”, concluyó.