Ahued mantendría negativa a debatir; “estoy muy atareado”, dice

El candidato de la alianza MORENA-PT-PVEM a la Alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, adelantó que no participaría en el debate oficial que realizará el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz entre sus demás contendientes.



Al ser cuestionado sobre su asistencia al ejercicio de intercambio y contraste de ideas, previsto para el próximo 29 de mayo a las 18:00 horas, señaló que si bien los debates son buenos, no lo haría.



“No, hoy nos vamos a reunir precisamente, estamos muy atareados. Los debates son buenos, ayer pensé que estábamos perdiendo la fecha de respuesta, tengo que checar eso en mi oficina”, respondió.



Ahued Bardahuil dijo que su forma de debatir ha sido con los medios de comunicación, reiterando que por los tiempos y ocupaciones en sus eventos de campaña, no lo hará.



“No sé, es que por los tiempos ahí, que teníamos una fecha límite, voy a ver con mi gente el tema. Ya si no se da, invitaré a otros candidatos a La Parroquia, a un café y ahí platicamos todos”, manifestó.



Entre risas y en un tono burlesco, apuntó que de esta manera se podrán echar “porras entre todos” y “ahí que nos cacheteen a todos”.