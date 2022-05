Ahued pide a xalapeños limpiar su banquetas; se “mocharía” con las escobas

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, pidió el apoyo de la ciudadanía en la limpieza del frente de sus viviendas y evitar tirar basura en las calles luego de efectuar "pachangas", sobre todo los fines de semana.Tras recibir la donación de una desmalezadora para el área de Parques y Jardines, por parte de empresarios capitalinos, el munícipe dijo que se podría "mochar" con la escobas, si ello ayuda a que la ciudad esté más limpia."Los que quieran ayudar a su ciudad, porque no es nuestra, es de ustedes, lo vamos a hacer y queremos iniciar un programa 'Limpia el frente de tu casa', aunque me moche con las escobas, porque la cultura del amor a Xalapa no nada más es ver bonitas las calles", manifestó.En la sala de Cabildo, donde este viernes llevó a cabo audiencias ciudadanas, reiteró que si la ciudadanía realiza esta labor de limpieza del frente de sus casas, cambia la ciudad, pues el personal de la Dirección de Limpia Pública no se da abasto para realizar esta labor."Vamos a hacer un programa 'Ayúdanos a limpiar el frente de tu casa'. Limpia Pública tiene personal pero créanme que no es suficiente para la cantidad de calles que tenemos", puntualizóAl expresar que está bien que los capitalinos se diviertan en fines de semana, les solicitó que no dejen tirada la basura que generan en las áreas públicas de la ciudad."Me da tristeza cuando amanecemos el domingo y pareciera que el domingo fue fiesta nacional porque hay vasos, botellas, cervezas, vasos de unicel tirados", lamentó al cuestionar que incluso minutos después de pasar los camiones recolectores de desechos, hay quienes vuelven a dejar sus residuos en las vías.En presencia de la directora de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Ana Isabel Guevara Escobar, quién recibió la desmalezadora; y el regidor quinto, Diego David Florescano Pérez, como gestor de la donación ante los empresarios; Ricardo Ahued también se comprometió a comprar una pipa para donarla al área de Parques y Jardines, pues aseveró que las que tienes "están destartaladas".