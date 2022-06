Ahued podría desistir de desalojo de Museo de la Fauna en el Macuiltépetl

El director del Patronato del Parque Ecológico Macuiltépetl, Sergio Humberto Aguilar Rodríguez, señaló que está en manos del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, como representante del Ayuntamiento capitalino, desistir del litigio que existe desde el 2013 contra la operación del Museo de la Fauna, en un inmueble al interior de esta área protegida.En conferencia de prensa, reiteró que si el munícipe tiene la intención de que este espacio de conservación de especies y educación ambiental continúe operando, puede dar por terminado el pleito legal que inició la administración de Elizabeth Morales García."No es un hecho el desalojo pero si el Alcalde desiste podemos comenzar a trabajar muy bien. Él puede desistir. Si el Ayuntamiento desiste no pasa nada, no se clausura”.Aguilar Rodríguez afirmó que no cuentan con un "plan b", en caso de que el desalojo se materialice, por lo que apelan a la dispocisión de Ahued Bardahuil de no continuar con la batalla legal que ya suma 9 años."Pensamos que Xalapa se va a perder de este atractivo turístico que hemos posicionado a lo largo de los años, el Parque Ecológico Macuiltépetl como uno de los principales puntos de atracción de la gente", refirió.Además, enumeró que entre disecados y vivos, el Museos de la Fauna cuenta con 215 animales; y destacó que tienen antídotos contra las serpientes venenosas que hay en Xalapa y la región, que son facilitados cuando se reportan casos de mordeduras y también contribuyen al cuidado y resguardo de tlacuaches rescatados."Es muy obvio que no hay interés de las autoridades de respetar este tipo de proyectos ambientales, vamos a seguir haciendo nuestra campaña para que podamos orillar al Ayuntamiento a que no clausure el proyecto", reiteró el director del Patronato.Adicionalmente, acotó que de cerrar sus puertas, se detendrá el proyecto de mirador que quiere echar a andar en el cerro y que buscaría hacer una interpretación de la biodiversidad con que cuenta su entorno boscoso."Nosotros pensamos que en lugar de quitarle atractivos a Xalapa, se debe impulsarlos", reiteró al aseverar que conforme a una encuesta hecha, la ciudadanía quiere que siga el museo y se le apoye con recursos a este tipo de proyectos."Ya cerraron el herpetario del parque de Los Tecajetes, están proponiendo que ya no se hagan el parque de ecotecnias porque no quieren negociarlo con la comunidad y son 16 millones de pesos que se van a tener que devolver. Tenemos varios terrenos invadidos en el parque, uno por el propio Ayuntamiento", denunció.