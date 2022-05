Ahued presionará a Fiscalía para buscar a desaparecidos en Palo Verde

Al recibir a madres, padres, hijos y familiares de personas desparecidas en Xalapa, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que volverá a insistir ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se dé la autorización y se lleven a cabo exhumaciones en panteones de la Capital, con el fin de descartar que esos restos correspondan a sus seres queridos que siguen sin hallar."Volveremos a insistir, como ustedes nos lo indican, si hay esa autorización, serán acompañadas con todo lo que consideren para el caso de que se tenga que abrir una fosa, para acompañarlos", dijo en la Sala de Cabildo, donde los recibió.Las madres expusieron que el dolor que sienten por no saber dónde están sus hijos es tan grande que no le desean a nadie estar en sus zapatos, pidiéndole su intervención para que puedan realizarse exhumaciones en cementerios."Tenemos tiempo pendiendo esto, por favor, ayúdenos porque para nosotros no es fácil estar un 10 de mayo sin nuestros hijos. Si el Gobierno nos ayudara, encontraríamos a nuestros desaparecidos. Ayúdenos, gestionen, porque nada más nosotros no nos van a hacer caso, años y años esperando", dijo una de las participantes de la reunión.Ante ello, Ahued Bardahuil dijo entender el dolor que sentía y afirmó que si estuviera en manos del Cabildo aprobar un acuerdo para realizar este procedimiento en los camposantos capitalinos, lo harían pero no cuentan con la facultad de aprobar la apertura de sus fosas."Cuenten con nuestro apoyo, total e incondicional, de hecho volveremos a hacer la solicitud con el Secretario del Ayuntamiento (ante la FGE) para que nos diga en qué proceso va la posibilidad (de hacer las exhumaciones), desde luego como dicen de la autoridad federal y estatal, los procesos que lleva de investigación", expresó.Una vez más reiteró que no se trata de que como autoridades municipales se quiten la responsabilidad en torno a este tema, porque si como Comuna estuvieran en posibilidades de tomar una decisión, lo harían."Quiero que quede constancia que estamos en la dispocisión de ayudar", puntualizó el Ricardo Ahued Bardahuil.