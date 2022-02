Ahued sugiere que Gobierno Estatal regule tarifas de arrastre de grúas y corralón

El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, consideró que se debe reglamentar el costo del servicio de arrastre y corralón, porque actualmente no está clara la tarifa que deben cobrar las empresas de grúas por estos conceptos."Creo que se tiene que regular una tarifa, que sea pública, que la autorice el Estado, porque sabemos que está concesionado. Entonces debe haber un control en las tarifas para que la gente tenga una información precisa", manifestó.Además, dijo que están atendiendo las quejas de la ciudadanía relacionadas con los supuestos abusos de estas empresas y los cobros excesivos por el arrastre y corralón de las unidades vehiculares infraccionadas por los elementos de Tránsito.En ese sentido, acotó que están en pláticas con la Dirección General de Tránsito del Estado, debido a que en la Capital no se cuenta con Tránsito Municipal, para ver qué es lo que está pasando en este tema."Ayer estuvimos en reunión con el Director de Tránsito del Estado. Vamos a atender todas las quejas para que nos orienten qué es lo que está pasando, si el tema son los corralones, las grúas, para que la gente no se sienta desinformada o agraviada por algún cargo o situación en cuanto a la integridad de los vehículos", expresó Ahued Bardahuil.En la entrevista, negó que su Gobierno contemple la municipalización de Tránsito sino que se reforzará la coordinación con la DGTE para que tras la pandemia y la reactivación de toda la actividad productiva se estipulen los horarios “picos” en los que podrán circular las unidades de carga pesada por las avenidas y calles de la ciudad."Para atender escuelas, para atender la vialidad, en una ciudad que desde luego necesita mucha atención de vialidad", enfatizó el munícipe capitalino.