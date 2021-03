Ahued tiene derecho a buscar candidatura de MORENA: Esteban Ramírez

El delegado estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, aseguró que no hay dados cargados hacia ningún precandidato.



Ante reclamos por la aspiración de Ricardo Ahued por la Alcaldía de Xalapa, detalló que será a través de las encuestas, la forma en la que se definirán las candidaturas y, en el caso de la Capital, aseveró que aún no hay candidato ni existen preferencias.



"En ningún municipio del Estado se está imponiendo a alguien. El Senador con licencia tiene su derecho como todos los ciudadanos de votar y ser votado. En ningún momento hay imposiciones y actualmente no hay un candidato".



Ramírez Zepeta se dijo respetuoso de las inconformidades o desacuerdos que pudieran tener militantes, simpatizantes y aspirantes pero comentó que el proceso de selección se realizará de manera transparente.



"Si los compañeros quieren hacer una manifestación, están en su derecho y pueden ir a las instancias correspondientes, como la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. Todos tenemos un corazoncito, claramente sabemos a quién queremos apoyar pero yo no puedo tener ese corazoncito porque yo soy el dirigente de todos y de todas".



Reiteró que como dirigente, no puede estar de lado de nadie o tener favoritismo, pues dijo, se deben cumplir los estatutos.



“Yo no le puedo cerrar la puerta a ningún ciudadano, no estoy para eso, estoy para facilitarle las cosas al movimiento y tampoco tengo preferencia en alguno, que la encuesta vaya marcando las pautas que nosotros vamos requiriendo para poder tener una buena campaña", concluyó.