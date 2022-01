Ahued va por reestructuración de Policía municipal de Xalapa

El alcalde Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, criticó la situación actual de la Policía Municipal, creada por su antecesor Hipólito Rodríguez Herrero y conformada al cierre de su administración por 410 elementos.Lo anterior, luego de encontrarse con algunas unidades vehiculares en mal estado, sin equipos y sin insumos, que impiden que los uniformados puedan prestar su servicio de vigilancia adecuadamente por toda la Capital.“El problema de la Policía es un problema muy administrativo. Si tienes patrullas desvieladas, cajas de velocidades tronadas, carros sin gasolina, sin filtros, ¿para qué quiero 400 y tantos policías si tienen que andar andando porque no hay vehículos que estén (en buenas condiciones)?”, cuestionó.Ante esta realidad, detectada en los primeros días de su gestión, Ahued Bardahuil acotó que están comenzando desde limpiar oficinas y revisar la parte administrativa, hasta verificar que tengan los insumos y la capacitación necesarios, y que cuenten con los exámenes de confianza que marcan la Ley.“Que estemos ubicando a cada quien, que tengamos expediente de cada uno de ellos, que estén identificados. Habremos de presupuestar que tengan su uniforme, su presentación, que, en vez de dar miedo, le den seguridad a la gente, que sea una policía confiable, de proximidad”, destacó.Apuntó que su Gobierno buscará que se organicen mejor los cuadrantes de seguridad de esta corporación, para que auxilien rápidamente a la población en caso de requerir de auxilio.“Se tiene un proyecto completo de cómo capacitar, cómo administrar la imagen que queremos y en su momento voy a pedir, quizás en unas semanas o en unos meses, hacer la presentación de la imagen”, adelantó el munícipe xalapeño.Sobre si la actual contralora Municipal, Silvia Lavín Hernández, continuará con las investigaciones sobre las observaciones detectadas en la Dirección de Seguridad Ciudadana, por su ex homóloga en la gestión de Rodríguez Herrero; Ricardo Ahued comentó que conforme se revise la documentación de la entrega-recepción, se irán conociendo todas las situaciones.“Las carpetas y la recepción que está haciendo cada quien nos va a arrojar en el inventario donde esto (las irregularidades), para no adelantarme a estos temas. Seguramente y oficialmente tendremos la información de cada área en inventario, cotejar lo que invirtieron en equipos, camionetas, servicios, nómina, y que sea compatible”, precisó.Expuso que este proceso de revisión lo tendrá que hacer Miguel Valdez Ramírez, titular del área, junto con el Órgano Interno de Control, quien tendrá un mes para emitir las observaciones y posteriormente ampliarlas a un año, para que llamen a cuentas a los ex funcionarios y atiendan las posibles inconsistencias.