Ahued va por un Primer Informe “objetivo, breve y conciso”

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, comentó que el informe de actividades de su primer año de administración que presentará el próximo 27 de diciembre ante el Cabildo será "práctico" y "muy objetivo".Indicó que la sesión donde ofrecerá los detalles de las obras y acciones que se llevaron a acabo en 2022 será en los bajos del Palacio Municipal a las 11:00 horas, para lo cual solicitará autorización del pleno edilicio."Será un informe práctico y de alguna manera muy objetivo, dando cuenta de los avances. El documento que se entregará a las autoridades ya está a punto de ser terminado y el evento que se haga para la presentación trataremos de hacerlo objetivo, breve y conciso", aseguró.Sobre si habrá personalidades especiales ese día, comentó que por protocolo se girarán las invitaciones a las autoridades gubernamentales de otros órdenes de gobierno, y al ser público podrá acudir la ciudadanía que lo desee mientras el espacio lo permita.Agregó que en el informe también expondrá los retos que tendrá que afrontar su gestión el próximo; y con relación al avance que presentarían las obras para entonces, dijo que espera que ya estén terminadas todas las que pautas, con excepción de las tres grandes que se ejecutan en coordinación con el Gobierno Estatal."Debemos tener casi el 95 o 97 % terminado y dejar nada más las tres obras grandes e importantes, una de nosotros en coordinación con el Gobierno Estatal que son las pavimentaciones de Lázaro Cárdenas y Arco Sur y los dos colectores más grandes", ahondó.En ese sentido, detalló que uno que es de 1.5 kilómetros y "que ya lleva un avance considerable" y el otro, es el de Vaso de Andrade, "que tiene que ver con la ampliación del colector Vicente Guerrero que es de casi 900 metros de longitud".Ahued Bardahuil destacó que con estas obras sanitarias y pluviales resolverán la problemática de inundaciones que viven las personas que habitan en esa zona de la Capital Veracruzana, durante la época de lluvias.Los trabajadores del Ayuntamiento de Xalapa recibirán su aguinaldo a más tardar la próxima semana, informó por otra parte Ahued Bardahuil, quien aseguró que el recursos para cumplir con este compromiso salarial ya está fondeado."En este mismo mes de diciembre, entiendo que entre ésta y a más tardar la próxima semana (ya se paga el aguinaldo), ya se tiene fondeado el recurso de las obligaciones y desde luego los alcances y derechos legítimos de los trabajadores, ya está a punto de dispersar", indicó en entrevista.Ahued Bardahuil dijo que de momento desconocía cuánto se erogaría en pagarle a los burócratas xalapeños y la cantidad de estos que lo recibirían , pues apenas le entregarían las cifras respectivas."Se cumplirá con todos y con todas las obligaciones, repito, está fondeado, mentiría si tengo una cifra ahorita, no la tengo", respondió al recordar que el caso de los empleados sindicalizados existe un contrato colectivo con las condiciones y derechos laborales."Está vigente y se está cumpliendo cabalmente con las obligaciones que se tienen con el contrato general", reiteró el munícipe capitalino al exponer que parte del recurso que se destina al pago de la prestación proviene del cobro del impuesto predial y del servicio de agua."Tenemos recursos federales que se aplican también, si no, no seríamos capaces de cubrir las obligaciones, hay predial, se tienen ingresos por derechos que tenemos, por traslados de dominio y se hace una bolsa general que se distribuye y que se aprueba aquí, para enviar desde el Cabildo hacia al Congreso", dijo.Ahondó que también se destinan partidas presupuestales provenientes de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), y recursos fiscales."Que se juntan en una bolsa para repartirlos de acuerdo a los recursos etiquetados y a la combinación de los mismos, para pagar nómina, servicios, dando cumplimiento a las características de cada formato del recurso que se tiene que aplicar para la norma", dijo.