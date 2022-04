Las aplicaciones de hospedaje como Airbnb no representan una fuerte competencia para el sector hotelero de Xalapa y la Región, afirmó el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros, Región Cultura y Aventura AC, Carlos Alberto Mesa Bañuelos."Pero al final de cuentas todo lo que empujemos para promoción es válido, el huésped decidirá si es en hotelería o si es en Airbnbpero hasta ahorita no es una competencia directa con la cual rivalizar", externó en entrevista.Si bien dijo desconocer en cuánto está el porcentaje de mercado de estos servicios digitales de reservación de habitaciones, comentó que la información sobre este tema "se pausó" por la pandemia de COVID-19."No hemos tenido mucha información, no quiero informar algo erróneo (...) No lo tenemos registrado pero no es tan significativo, realmente al interior de la Unión de Empresarios Hoteleros, Región Cultura y Aventura AC no he recibido quejas y observaciones con respecto al Airbnb", aseguró Mesa Bañuelos.Consideró que estas plataformas se deberían regular más y ya se está haciendo, sobre todo el tema del cobro de impuestos."La pandemia como que a todos nos bajó mucho la guardia y preferimos no polarizar o rivalizar, entonces al final de cuentas lo que queremos es generar este tipo de promociones como las que genera la SECTUR (campaña turística 'Veracruz, aquí es'), respaldarlas y que vengan y se hospeden donde se tengan que hospedar, la intención es que se queden aquí en la región", mencionó Carlos Alberto Mesa.Por otro lado, recordó que la emergencia sanitaria por el Coronavirus y la poca afluencia de visitantes durante los dos años anteriores provocó que 12 hoteles en Xalapa y municipios aledaños cerraran.