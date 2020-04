Aislamiento por contingencia pega a boleros de Poza Rica

Boleros de Poza Rica le piden ayuda a los tres niveles de gobierno, ya que no son tomados en cuenta para programas sociales. Ante la contingencia por COVID-19, quedan al desamparo y están solicitando a la ciudadanía que les donen productos básicos, por ello instalaron un centro de acopio.



De los prestadores de servicios en Poza Rica, los aseadores o betuneros de calzado se encuentran en crisis extrema. Son al menos 30 en la ciudad pero un grupo está organizado en la esquina de la avenida Heriberto Kehoe Vincent, en plena zona centro, donde sus ingresos son al día.



A ellos la contingencia sanitaria por el coronavirus les provocó afectaciones, pues sin esperarlo, sus clientes habituales ya no acuden y están desesperados por la falta de trabajo y porque no están contemplados en los tres niveles de gobierno para tener apoyo social que les permita mitigar gastos para cumplir con la cuarentena.



Su proveedor de artículos para aseo de calzado, Abelardo Vera Rivera, exhortó a los ciudadanos a apoyar al gremio. Mencionó que solicitó apoyo al Ayuntamiento pero le dijeron que por el momento no les podrán dar la ayuda.



Don Eutimio de la Cruz, conocido como “El Bola”, es quien comparte su preocupación por esta situación, por lo que se ha visto en la necesidad de lanzar llamado a los ciudadanos para que los apoyen con algún artículo de primera necesidad.



Apenas dos boleadas de zapatos consiguen, con lo cual el ingreso es insuficiente y no alcanza para cubrir las necesidades de sus familias. Han tenido respuesta de algunos ciudadanos pero no todos reciben porque advirtió que hay quien se adelanta a lo que llama “rapiña”, dejando a los demás en desamparo.



“El Bola” no cuenta con apoyo social. Tiene apenas 55 años de edad y no está considerado como beneficiario de los programas de la Secretaría del Bienestar. No obstante, se quejó de que el gobierno otorga ayuda a petroleros, maestros o electricistas, mientras que los que ejercen este oficio quedan en el olvido.



Tanto don Abelardo como “El Bola” le piden ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues los burócratas cuentan con más respaldo pero algunos requisitos de los programas sociales les impiden que puedan percibir la ayuda.



Por su parte, Iván de la Cruz Gaspar, hijo de “El Bola” que tiene 26 años de dedicarse al aseo de calzado, dijo que en este oficio no cuentan con prestaciones, ni atención médica. Su ganancia es al día y temen que las autoridades los retiren de manera obligatoria ante la próxima fase de la contingencia que podría recrudecer el incremento de pacientes ante el contagio. A nombre de los boleros del Estado de Veracruz, pide también que al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que también los tome en cuenta, ya que sus clientes temen contagiarse de COVID-19, muchos de estos son los trabajadores de negocios en la zona centro que han comenzado el cierre de sus servicios.