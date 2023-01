Ajuste de cuentas: “El Pino” también atacó a familia de otro líder criminal

Al adelantar que ya hay detenidos por el asesinato de Fernando Pérez Vega alias “El Pino” y 5 personas más, entre ellos su esposa y sus dos menores hijos en el Puerto de Veracruz el domingo pasado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que los hechos se suscitaron por un ajuste de cuentas ya que “El Pino”, presunto jefe de plaza del Espinal, entró en conflicto con el jefe de plaza de Poza Rica y habría atacado a la familia de “El Wacho”, otro líder criminal.Durante conferencia de prensa el mandatario estatal expuso que Pérez Vega tenía disputa con “el Wacho” por el territorio, de manera que este último buscó alianza con su jefe “El Coco”.De este modo, dijo que las ejecuciones se habrían realizado por integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde “El Wacho” planeó y seguramente le informó al jefe del CJNG sobre el atentado a su familia, donde falleció un menor de 17 años de edad, el cual no se sabe si era su hijo.Expuso que por esta razón se generó la venganza y para ello el CJNG contactó con los grupos que le operan en el Puerto de Veracruz, mismos que quedaron enclavados por los gobiernos anteriores.A decir de García Jiménez, Pérez Vega habría ordenado el levantón de la familia de “El Wacho” luego de que su grupo mandó asesinar al comandante de la Policía Municipal de Espinal, José Luis Quinto, con quienes “El Pino” mantenía acuerdos.Es así, que la pugna por el liderazgo de las plazas que encabezan “El Wacho” y “El Pino” derivó en los ataques a bares en Poza Rica y el ataque en Espinal, además del asesinato al jefe de la policía, Asimismo la muerte de un joven de 17 años que se investiga y el ataque donde perdió la vida “El Pino” y su familia en el puerto de Veracruz, esto, de acuerdo a las carpetas de investigación que tiene abiertas la Fiscalía General del Estado (FGE).“Son células del Cártel de Jalisco Nueva Generación, son las que nos dejaron incrustadas los gobiernos anteriores. Está confirmado que ‘El Pino’ se baja de la camioneta Lobo donde iba, eso fue evidente porque salió de un evento y se subió a esa camioneta. Más adelante se baja, se va a un taxi y se fueron a pesar de eso contra su familia y se fueron contra él. Uno se mete con la familia del otro y el otro le responde de la misma manera”, detalló.En ese tenor, García Jiménez reiteró que no se permitirán estos hechos delictivos donde los grupos delictivos encabezan ajustes de cuentas, para que no escale la violencia en la entidad.“Vamos por todos, no vamos a permitir esto. Los gobiernos anteriores pactaban, nosotros no. Vamos parejo. Vamos por todos y no nos importa si son de una célula o de otra. No pueden alcanzar esos niveles, por eso vamos por todos”, dijo y reiteró que la Fiscalía trabajaba en la carpeta para que el juez otorgara la orden de aprehensión contra “El Pino”.“Carpetas de Espinal y Poza Rica estaban abiertas y ahí parecía el nombre de ‘El Pino’, está en proceso la judicialización, se tiene que hacer este proceso porque se tiene que convencer al juez que alguien es responsable de estos delitos, la Fiscalía estaba armando esta carpeta para pedir al juez la orden de aprehensión. No vamos a permitir que se sigan realizando los ajustes de cuentas entre estas bandas delictivas, vamos contra todos”, finalizó.