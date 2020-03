Al aire libre pero amontonados, así son las misas en Córdoba ante el coronavirus

Iglesias de la Diócesis de Córdoba tomaron diferentes medidas ante la contingencia por el COVID-19 pero sin suspender misas, generando alta concentración de personas este domingo en templos del municipio.



En el caso de la Catedral de la Inmaculada Concepción, la misa fue celebrada al aire libre —al igual que aquellas parroquias que no tienen ventilación—, no obstante, no se observaron medidas de sana distancia entre las decenas de personas que llegaron, sino por el contrario, lucían amontonados bajo la carpa que se colocó.



En el caso de aquellas que los padres consideraron hubo poca afluencia y con corrientes de aire, se permitió la misa dentro del templo, pero con más medidas de precaución necesarias, explicó el obispo coadjutor Eduardo Cirilo Carmona.



"Las misas no se suspenden, sólo estamos cuidando las formas, el acuerdo es que sólo el mes de marzo", dijo.



Monseñor declaró que están en análisis las medidas para Semana Santa, pero ya cancelaron las pascuas infantil y juvenil que se realizaban en las parroquias de la Diócesis.



Cabe señalar que spi se acató la recomendación de no dar “la paz” de mano, así como la comunión, mientras la limosna se entregó al final de la misa.



La recomendación del obispo es a los adultos mayores a que no asistan a las iglesias pues es el sector de población de más riesgo de esta pandemia.