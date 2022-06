Al Alcalde de Orizaba ya se le olvidó que Cruz Roja lo llegó a ayudar

Luego que el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, acusara que la Cruz Roja "no sirve para nada" , la presidenta del Consejo Local de la institución, Xóchitl Sosa Delfín, lamentó sus declaraciones, pues incluso Protección Civil Municipal ha solicitado apoyo y él mismo fue auxiliado cuando se accidentó en su motocicleta hace años.Comentó que el donativo que hizo el Alcalde en el pasado fue en su segundo trienio por un mes de su salario, es decir, poco más de 20 mil pesos y eso mismo lo destinaron al pago del predial.Sosa Delfín aclaró que en lo que va del año, la Cruz Roja ha brindado 400 servicios y no todo es gratuito, ya que son una Institución de Asistencia Privada, por lo que en las emergencias no se pide ninguna cuota pero en otras atenciones y traslados sí.Detalló que el gasto mensual de Cruz Roja es de 200 mil pesos y aunque se atiende a 5 municipios, el único que les da 5 mil 200 pesos al mes es Orizaba, lo cual agradecen.Señaló que desconoce el por qué el Alcalde dice que las ambulancias no salen, cuando el mismo municipio ha solicitado apoyo.Asimismo, aunque no detelló a qué percance se refería, Sosa Delfín destacó que llegaron a ayudar al edil cuando se accidentó en su motocicleta. Cabe destacar que en 2010, Diez Francos fue impactado por un automóvil cuando iba a bordo de una moto