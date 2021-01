Al alza ocupación del Hospital de Río Blanco por casos de COVID, confirman

Luego de un mes en donde se tuvo un promedio de ocupación de 12 a 14 camas en el Área COVID del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), el miércoles se llegó a 20 pacientes, entre ellos una mujer con 20 semanas de embarazo, informó personal médico del nosocomio.



Señalaron que para ellos, esto representa que se está dando un repunte de los casos, no un rebrote, pues nunca se han dejado de tener pacientes.



Del total de personas que se encuentran en el área, indicó el personal que se trata van desde los 35 años de edad, hasta los 75 años y provienen de los municipios de la zona, como son Orizaba, Río Blanco, Nogales y Córdoba y aledaños.



Ante esta situación, expresaron su preocupación de que el aumento de casos siga imparable y se vuelvan a llenar los hospitales e incluso a rebasar su capacidad, como ya ocurre en la Ciudad de México, en donde se vive una situación “catastrófica”.



Recordaron que están recientes los festejos decembrinos, en donde muchas familias se reunieron y si no mantuvieron las medidas preventivas seguirán llegando más pacientes al hospital.



Destacaron que en la zona no se han dejado de tener casos nuevos y de seguir la tendencia se podría regresar a semáforo rojo.



Sobre el caso de la paciente embarazada que se encuentra en Área COVID, señalaron que como otros casos de personas ingresadas, lamentablemente está grave.