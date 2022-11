Al COLVER le ha ido bien y no pedirá recursos adicionales para 2023: Rector

El Colegio de Veracruz no solicitará recursos adicionales a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a ejercer en el 2023, aclaró el rector Mario Raúl Mijares.“Del presupuesto… el Colegio de Veracruz es un organismo público descentralizado, afortunadamente y un organismo público descentralizado es el que se da sus propias normas y trata de ser autosuficiente”.Por lo que recordó que el Colegio genera recursos por medio de las maestrías y doctorados, aunado a que le hizo “la promesa” al titular de SEFIPLAN, José Luis Lima Franco, de no “pedirle nada” en cuanto al presupuesto para el plantel.“Y eso nos ha ayudado muchísimo a no pedirle nada a Finanzas, es una promesa que le hice el año pasado al Secretario Lima, de decirle que yo no iba a pedir como muchos van a Finanzas con el signo de pesos. Ahorita nos ha ido muy bien”.Añadió que la matrícula de 300 estudiantes en Maestría permite dar autosuficiencia al plantel en cuanto a lo financiero.