Al Congreso morenista de Veracruz se le olvidó atender Institutos de las Mujeres

Mientras la Diputación Permanente del Congreso del Estado sesionará hasta el jueves de la próxima semana, uno de los muchos pendientes de los diputados que están a poco más de seis meses de concluir su periodo constitucional es el relativo a la atención a las recomendaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) referentes a la situación que guardan los Institutos Municipales de las Mujeres (IMM).



De acuerdo con el Informe Especial, entregado por el ORFIS, se recomienda al Congreso del Estado “urgentes acciones” para atender las carencias con las que operan la mayoría de los Institutos Municipales de las Mujeres.



Se recomienda al Congreso del Estado, con la participación de las instancias federales y estatales, promover la obtención de recursos financieros, materiales, técnicos y humanos suficientes, en los términos que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre.



También que los legisladores modifiquen la referida Ley para exceptuar de las responsabilidades atribuidas a los IMM, en virtud de las debilidades y carencias que se detectaron.



El Informe se entregó con la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 y hasta el momento no se han atendido las recomendaciones del ORFIS, aunque al día de hoy, 13 diputados están de licencia temporal porque aspiran a ser diputados federales y alcaldes y algunos pretenden la reelección.



Cabe mencionar que en mayo de 2019, el Pleno de Diputados aprobó el Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhortó al ORFIS para que, en uso de sus atribuciones, revisara la situación que guardan los IMM de los 212 municipios, en cuanto a los aspectos siguientes: su infraestructura y bienes materiales, presupuesto asignado y personal que labora en ellos, así como grado de colaboración con el Ayuntamiento, e hiciera del conocimiento de dicha Soberanía los resultados obtenidos.



El Punto de Acuerdo señaló que con el informe de resultados sería posible determinar las medidas pertinentes para mejorar el funcionamiento y gestión de los IMM, con lo que se abonará al cumplimiento de los objetivos de igualdad de género y de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, establecidos también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.



Resultados del Informe

Con base en el Informe del ORFIS, se señala que, de los 212 municipios, sólo 184 respondieron al requerimiento de información.



De acuerdo con la información obtenida por el ente fiscalizador, respecto a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida para 11 Ayuntamientos, 7 mencionaron no contar con presupuesto asignado para atenderla.



Asimismo, se requirieron acciones específicas para 47 Municipios con población predominantemente indígena y de 36 que respondieron el cuestionario, 22 dijeron no estar considerados en dicha Declaratoria.



De la información proporcionada por los 184 Municipios, se desprende que 56 (30%) destinaron recursos a los IMM o áreas análogas para su operación; en relación a la distribución por objeto del gasto, se identificó que se aplica hasta un 68% al capítulo de servicios personales, seguido del capítulo de servicios generales con 18%.



A lo anterior se debe añadir un dato fundamental del análisis de la desagregación del gasto, se determinó que 59 figuras ejercen recursos que fluctúan entre 5 mil y casi 6.5 millones de pesos:



53 de ellos no rebasan 1 millón de pesos anuales; 3 ejercen hasta 1.5 millones; 2 entre 2 y 2.5 millones y 1 hasta 6.5 millones de pesos. Adicionalmente, sólo 33 han accedido a Fondos Federales.



Y en 30 casos reportaron que el IMM o las áreas con funciones análogas participaron en la formulación del presupuesto de egresos.



En materia de Perspectiva de Igualdad de Género e Interculturalidad, algunos Ayuntamientos reportaron haberla incorporado en el Plan Municipal de Desarrollo, mientras que otros la incluyeron en los planes, programas, proyectos, acciones y políticas públicas municipales.



El ORFIS detalló que en 50 Municipios existen oficinas para atender la Perspectiva de Igualdad de Género e Interculturalidad; y 97 Ayuntamientos reportaron coordinación y acompañamiento, aunque las acciones que revelaron se consideran de escasa trascendencia.



Por lo que se advierte que las atribuciones que la Ley Orgánica del Municipio Libre impone a los Ayuntamientos resultan difíciles de cumplir dados los recursos financieros y materiales que poseen.



Más aún, el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, en especial las que competen a los IMM, requieren de conocimientos y capacidades altamente especializados, hasta ahora poco accesibles en la geografía de la entidad.



Aunado a ello, se observó que de los 184 Municipios que respondieron la información solicitada, en 182 (99%) operan áreas con actividades correspondientes a un IMM, sin embargo, sólo 79 (43%) cuentan con Decreto o Acuerdo mediante el cual se crea dicho ente como Organismo Público Descentralizado (OPD), aunque algunos funcionan como tal, otros como Desconcentrado o Dirección de Área.



En virtud de lo anterior, se considera factible que las 103 figuras restantes (56%) que funcionan sin Acuerdo o Decreto, como Organismo Desconcentrado, Dirección u otra denominación, transformen su naturaleza jurídica según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, constituyendo al IMM como OPD, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones. De los 184 Municipios, en 80 cuentan con Reglamento Interior del IMM y 114 tienen Comisión Edilicia de Igualdad de Género.