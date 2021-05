El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que Pemex compró a la empresa Shell, por 600 millones de dólares y de contado, el 50% de las acciones restantes de la refinería Deer Park en Texas, Estados Unidos, con lo que México es dueño de una nueva refinería.



“Hoy cerramos la operación para comprar la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell. Ahora Pemex tendrá el 100% de las acciones. Lo más importante es que en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel; no habrá aumentos en los precios de los combustibles”.



Señaló que para la compra de la nueva refinería no se contrató ningún crédito ni se adquirió deuda, sino que los recursos salieron de los ahorros por no permitir la corrupción, tener un gobierno austero y sin lujos.



Por medio de un video mensaje, que difundió en sus redes sociales, el Mandatario explicó que el otro 50% ya era de Pemex, por lo que ya se cuenta con una nueva refinería que tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo.



“Vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo que va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles”.



El Presidente López Obrador explicó que su gobierno recibió “seis refinerías en mal estado, que se están modernizando; se reinició la coquizadora de Tula y dos refinerías más; recibimos seis refinerías y vamos a entregar ocho”.



Aseguró que con esta operación, Pemex dejará de comprar gasolinas en el extranjero y la empresa del Estado mexicano procesará todo el crudo, con lo cual México será autosuficiente en 2023.



Dijo que todo el Consejo de Administración de Pemex aprobó por unanimidad la compra de las acciones de la refinería de Shell.