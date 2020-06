Al día, empresas de México pierden más de 8 mil mdp por pandemia

Empresarios reportan a nivel nacional pérdidas por más de 500 mil millones de pesos durante la pandemia originada por el COVID-19 y pérdidas diarias por más de 8 mil millones sobre todo de sectores económicos como el turismo, transporte, el sector educativo, inmobiliario y de la construcción, expresó el presidente de la CANACO-Servytur Xalapa, Bernardo Martínez Ríos.Señaló que los reportes que han podido visualizar a nivel nacional muestran de manera clara la caída de la economía, así como un mayor desempleo.“CONCANACO reportó hace más de un mes pérdidas de más de 500 mil millones de pesos, pérdidas diarias por más de 8 mil millones sobre todo en sectores muy focalizados”, dijo.Señaló que Xalapa no ha sido la excepción, pues durante estos meses de pandemia se pueden visualizar el cierre parcial o total de algunos comercios lo cual ha traído como consecuencia el desempleo.“Hoy por hoy, lo que vemos es la necesidad de muchos negocios de regresar, a lo cual siempre hemos hecho el exhorto de que esperemos a la autoridad, pero por otro lado respetemos los protocolos sanitarios para cuidarnos todos”.Manifestó que es necesario que los ciudadanos, empresarios y los tres niveles de Gobierno entiendan que la pandemia originada por el COVID-19 es un problema de todos.“Que juntos lo vamos a poder enfrentar de mejor manera, con mucha responsabilidad, cuidado, prudencia y entendiendo que se trata de un tema de salud que nunca lo habíamos padecido”.Martínez Ríos dijo que todo lo que se ha originado debido al tratamiento de la pandemia —como el aislamiento social, la sana distancia y las medidas de sanitización— ha obligado a muchos sectores a reinventarse para salir adelante.“Creo que hoy la economía se está empezando a liberar más por un tema de necesidad de no estar peor en esa materia, que por un tema que tenga que ver con los números de la pandemia”.El presidente de la CANACO-Servytur Xalapa indicó que aunque las cifras oficiales de casos positivos, contagios y defunciones no muestran un panorama favorable, es necesario encontrar la ecuación que permita cuidar de la salud de todos siendo prudentes, conscientes e inteligentes y que contribuya a mejorar la situación económica de las empresas la cual menciona “ya es insostenible para el sector”.“Los empresarios tenemos la obligación igual que los ciudadanos de cuidarnos y de cuidar al prójimo y en ese sentido la Secretaría de Salud Estatal ha sacado algunos protocolos que se tienen que estar muy atento a cumplirlos, es un tema de responsabilidad, es un tema de conciencia, porque esto no va a parar hasta que no haya una vacuna, hasta que no encontremos la solución de fondo” expresó.Detalló que los sectores afectados son el turístico, gastronómico, el sector de diversión, educativo, inmobiliario, de la construcción y el sector comercio en muchas de sus ramas.“Quiere decir que eso hoy nos tiene en una situación muy delicada en cuanto a lo que es mantener el empleo y sobre todo las fuentes de trabajo”.Mencionó que Veracruz es una estado con mucha diversidad geográfica, cultural y económica lo cual hace contar con entornos complejos “y a todos repito, nos pone de manifiesto que tenemos que hacer una gran convocatoria los tres niveles de Gobierno para poder salir bien, para poder reactivarnos y para que los efectos colaterales no sean tan dañinos”.Dijo que a pesar de que todo apoyo suma, los créditos otorgados por las autoridades federales y estatales han sido insuficientes “fueron incentivos que se anunciaron desde un principio, fueron créditos muy puntuales, todo apoya, todo ayuda, así sean micros y pequeñas empresas, sin embargo hubo un sector de los empresarios que se quedaron desprotegidos completamente. Los apoyos fueron quizás desalineados a las necesidades y hoy todavía seguimos padeciendo nosotros temas graves como financiamiento”.Manifestó que ya han solicitado el apoyo del Gobierno del Estado para diferir impuestos y cuotas obrero-patronales, sin embargo, es aún es necesario revisar cuáles empiezan a ser los daños.“Hacer un conteo de todo esto y poder hacer esta gran convocatoria para que juntos podamos reactivarnos y poder ver qué medidas si se pueden tomar, cuales son viables, y nosotros como sector hemos estado pugnando por eso”.Finalmente, Bernardo Martínez Ríos expresó que como representante de la cámara empresarial buscarán en todo momento de colaborar y sumar para encontrar la solución, que permita cuidar la salud de la población y reactivar la economía del Estado.“A nivel nacional hemos tenido foros de financiamiento en donde estamos buscando también para el sector algunas alternativas que nos permitan a algunos, a los que buscan la viabilidad de poder salvar los negocios y reinventarnos con mucha capacitación”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund