Al “diputade” de Veracruz ya le gustó trabajar desde lejos

De las seis sesiones ordinarias que se han celebrado en el Congreso del Estado en el presente periodo ordinario, suman cinco en las que diputade Gonzalo Durán Chincoya no acudió presencialmente al recinto.El primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional del Congreso de Veracruz inició este 5 de noviembre y el legislador no binario ha optado por sesionar de manera remota junto con otros correligionarios.A partir de la segunda sesión que tuvo verificativo el 10 de noviembre, Durán Chincoya no volvió a las instalaciones y registró sus asistencias “en línea”.Mismo caso ocurrió el 15 de noviembre en la tercera sesión, en la del 24 de noviembre que fue la cuarta sesión y también pasó en la quinta, que se celebró el 1 de diciembre.Durán Chincoya tampoco asistió a la sesión extraordinaria donde se entregó la medalla y diploma “Adolfo Ruiz Cortines” ni a la sexta sesión ordinaria con fecha 8 de diciembre, que sesionó desde una oficina.Ese día también se dedicó a compartir la comparecencia ante el Senado de Rocío Nahle García, así como anuncios que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.También otros legisladores han optado por dejar de ir al Congreso. El 5 de noviembre sesionaron a distancia los diputados Ramón Díaz Ávila, del PT; Othón Hernández Candanedo, del PAN; y el diputado Marco Antonio Martínez Amador de MORENA.Para el 10 de noviembre, además de Durán Chincoya, también el morenista Luis Fernando Cervantes Cruz sesionó vía remota. En esa ocasión se unió a la lista el panista Bingen Rementería Molina.En la sesión del 15 de noviembre fueron solamente morenistas los que se conectaron vía remota: además de Durán Chincoya y Cervantes Cruz, también lo hicieron Rosalinda Galindo Silva y Roberto Francisco San Román Solana.Para el 24 de noviembre nuevamente fueron los de Morena quienes no asistieron presencialmente y sólo lo hicieron en línea. Repitieron Luis Fernando Cervantes Cruz y Gonzalo Durán Chincoya, además de Adriana Esther Martínez Sánchez.Por parte del PAN no asistieron Miguel David Hermida Copado y Othón Hernández Candanedo; del PT no llegó José Luis Tehuintle Xocua.Para el 1 de diciembre, además de Gonzalo Durán Chincoya no llegaron al recinto la morenista Cecilia Josefina Guevara Guembe, pero tampoco lo hizo la diputada del PVE, Citlalli Medellín Careaga.Tampoco llegaron los panistas Verónica Pulido Herrera, Bingen Rementería Molina ni Itzel Yescas Valdivia, así como el priista Marlon Ramírez Marín.La cifra más alta de diputados que no se molestaron en acudir al recinto en el actual periodo de sesiones se registró el pasado 8 de diciembre, cuando casi una decena de legisladores optaron por sesionar a distancia.Nuevamente fueron los morenistas los que más hicieron uso de las tecnologías para no acumular faltas. Así, optaron por no asistir Eusebia Cortés Pérez, Gonzalo Durán Chincoya, Rosalinda Galindo Silva y Cecilia Josefina Guevara Guembe.Los segundos más faltistas fueron los panistas. No se presentaron a sesionar presencialmente Verónica Pulido Herrera, Othón Hernández Candanedo ni Itzel Yescas Valdivia. Tampoco lo hizo Ramón Díaz Ávila, del PT.Paradójicamente al día que más diputados optaron por no asistir al Congreso, el legislador Juan Javier Gómez Cazarín presentó una iniciativa para regular las sesiones legislativas y obligar a una asistencia real al recinto, pues la contingencia por pandemia se ha superado.La iniciativa busca reformar la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo, a fin de contribuir a un ejercicio “más responsable” del cargo de los representantes populares.Con ella se busca que se aplique la medida “sin distingos, para que asistan a las sesiones a debatir y ejercer su voto respecto de los asuntos que son del conocimiento del Congreso del Estado”.Así, limitó las sesiones a distancia, estableciendo que estas solamente podrán celebrarse, de forma total, cuando haya contingencias sanitarias, ambientales, riesgos a la seguridad pública, a la protección civil, o cuando se declare estado de emergencia u otros casos de fuerza mayor, que se establezcan para ello.La iniciativa hace énfasis que si bien la pandemia de covid-19 no ha sido declarada extinta, las acciones implementadas para su contención, como una vacunación masiva, ha logrado mantener un mayor control sobre la misma, sin riesgos mayores que impidan que los diputados vuelvan a sesionar a donde pertenecen, en las instalaciones del Congreso.Cabe recordar que las sesiones a distancia fueron implementadas el 2 de mayo de 2020 en la normativa interna del Congreso con el fin de evitar contagios o poner en riesgo a los segmentos vulnerables, así como dar oportunidad a los legisladores responsables de participar activamente en las sesiones.Sin embargo, actualmente de acuerdo con la iniciativa, ya no es indispensable que la normativa interna del Congreso prevea la modalidad parcial de las mismas.“Es decir, la que permite ahora que algunos integrantes de esta Soberanía no acudan en persona al Recinto Oficial a las sesiones del Pleno y que sólo se conecten por medio de alguna plataforma electrónica, sin que padezcan alguna enfermedad o estén en riesgo de contraerla, mientras que la mayoría de las y los legisladores se encuentran presentes en el mencionado recinto”.