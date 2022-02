Al fin abogado...

En esta ocasión queremos saber qué es un bien jurídico. Eugenio Raúl Zaffaroni, Profesor argentino, en su libro Estructura Básica del Derecho Penal (2009) nos ofrece una respuesta: “El bien jurídico es una relación de disponibilidad de una persona con objeto jurídico tutelado por el derecho”.Si pretendemos explicar a la gente sencilla dicha noción, entonces los términos clave son: disponibilidad, objeto, tutela, ofensividad, invención. Siguiendo a Zaffaroni, intentamos dicha explicación.En alguna lectura aprendimos, que para probar o catar, generalmente con deleite, el vino, se requiere emplear los cinco sentidos externos: la vista para admirar el vino en la copa, el tacto para tomar la copa adecuadamente, el olfato para percibir su aroma, el oído para escuchar el tintineo del choque de las copas y, por supuesto, el gusto para saborear el buen vino.La filosofía le gusta al autor de este escrito, como le gusta la música clásica. Y, tal vez, al paso de los años, él haya aprendido la apreciación filosófica y la apreciación musical. Pero, no podría escribir una obra de filosofía como tampoco podría componer una pieza musical (clásica o no). Este deslinde, permite ubicar nuestro escrito y advertimos que se ubica en el campo de la teoría del derecho penal y, particularmente, en el terreno de la teoría del delito.La expresión del Profesor argentino es “el bien jurídico es una relación de disponibilidad “. Dicho autor nos aclara que es un estado social de derecho, equivale a posibilidad de uso. Recordando a Francisco de Vitoria, podemos agregar que se trata de una potestad (un poder del individuo).Hoy entendemos que se trata de la disponibilidad de la persona con un objeto jurídico. El objeto es “algo” que nos sale al paso y sobre lo que puede versar una relación jurídica. En el caso de la noción de bien jurídico se trata de un objeto jurídico tutelado por el derecho. Zaffaroni asevera que hay bienes jurídicos individuales y colectivos (de sujeto plural).Por definición, no hay bienes jurídicos indisponibles, pues la disponibilidad es la esencia del bien jurídico. “Es la posibilidad de usar esos entes para la autorrealización en coexistencia” (E.R. Zaffaroni). La posibilidad de destrucción es sólo un límite extremo (porque cancela toda posibilidad posterior de uso).La ley penal no tutela bienes jurídicos. Por el usual mal entendido, esta afirmación también reclama explicación. Cuando el derecho tutela una relación de disponibilidad la convierte en bien jurídico. Constituir bienes jurídicos no es propio de la ley penal. Los bienes jurídicos están protegidos –constituidos- por el derecho constitucional, civil, mercantil, laboral, administrativo, etc. La ley penal no crea ningún bien jurídico ni condiciona su esencia tutelar, sino que los recibe ya como tales, elevados a la categoría de bien jurídico. La naturaleza de la ley penal es sancionatoria.Aquello que la ley penal hace es exigir su ofensa como elemento del tipo penal. La ofensa del bien jurídico como requisito de la tipicidad objetiva. Es la traducción jurídico-penal del principio de ofensividad: no hay delito sin ofensa. El bien jurídico se puede ofender –afectar- por lesión o peligro.No existe ofensa al bien jurídico en caso de posibilidad de peligro (peligro de peligro o peligro remoto), que en la tentativa de algún delito llevaría a un peligro remotísimo. Tampoco hay ofensa cuando el peligro se pretende presumido por disposición de la ley. Por ello, expone Zaffaroni, no hay ofensa por peligro abstracto, y no es la válida la distinción entre peligro concreto y abstracto: todos los peligros típicos deben ser concretos o no son peligros.Uno de los conceptos significados por la voz “invención” es engaño, ficción, y en este sentido lo emplea el Profesor argentino cuando asevera “Otras violaciones al principio de ofensividad son las invenciones de bienes jurídicos (considerar bienes jurídicos a los que sólo son abstracciones comprensivas de otros bienes)” y también las clonaciones (se tipifica un acto preparatorio [de una conducta] y se le asigna un bien jurídico diferente).Es loable, el esfuerzo de Eugenio Raúl Zaffaroni por llegar a comprender la razón del bien jurídico en el análisis del tipo penal. Hoy nos corresponde a los ciudadanos darnos cuenta de ello.Vivimos tiempos en los cuales, la agenda de los medios de comunicación está cargada por diversos tipos delictivos. Y, así, por ejemplo, si las comunicaciones tratan del tipo activo doloso, que es el que con más frecuencia llega a los tribunales, entonces mencionan los elementos del tipo penal objetivo, sistemático y conglobado, reconocen la conducta, el resultado, el nexo causal entre la conducta y el resultado, la posibilidad de imputación del resultado, los datos fenomenológicos que el tipo exija. Pero, aunque mencionan la ley que expresa el tipo penal y la norma antepuesta al mismo, muy rara vez se refieren con claridad al bien jurídico penalmente afectado.La gente sencilla, el ciudadano de a pie, también refiere la conducta prohibida, la sanción penal y del tipo penal deducen la norma antepuesta al mismo, pero rara vez infieren un bien jurídico penalmente afectado.Lo asombroso es que, incluso algunos abogados, están en la misma situación que los comunicadores o el ciudadano de a pie. Los abogados, que debieran ser los peritos en estas cosas, a veces ignoran que la denominación del título en dónde se encuentra un tipo delictivo determinado es el indicador del bien jurídico afectado, por ejemplo: “Delitos contra [el derecho a la] vida y [el derecho a] la salud personal”.La fuerza directiva del texto de artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de México es sencilla de descubrir y poner a la vista de todos: “No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.”Igual de sencillo, no simple, es poner en evidencia la vis directiva del artículo 19 constitucional, en su primer párrafo: “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.”Uno de esos datos que deben obrar en la investigación para establecer que se ha cometido un hecho delictivo es el bien jurídico penalmente afectado.