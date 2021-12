Al fin, Atlas campeón del futbol mexicano después de 70 años

Drama, no había otra manera en que terminara este Apertura 2021, tan golpeado por la falta de emotividad y espectáculo en su fase regular, pero que ha encontrado en el duelo final todo lo que la afición al futbol espera.El Atlas, después de 70 años se coronó y no podía hacer de otra manera que a lo “atlas”, con su acostumbrado afán de sufrir, llevando la definición hasta lo últimos, hasta los penaltis, después de ganar la vuelta en tiempo regular por 1-0 con gol, polémico de Aldo Rocha, pues se hablaba de un fuera de lugar.¿Ayuda arbitral? Ese estigma perseguirá a los Zorros en su historia, pero la realidad es que mereció ganar y coronarse en los 90 minutos. Hubo momentos que lastimaron la ilusión, como cuando Edgar Zaldívar no logró conectar bien de cabeza para marcar el segundo, el del campeonato, con la portería vacía.A esa jugada, se le suma la de Julián Quiñones en el primer tiempo, cuando el colombiano puso el balón en el poste. Par de jugadas que hacían del Atlas más víctima que otra cosa. Llegó la serie final. Se anotaron los primeros, se fallaron los segundos.La tercera serie y la cuarta fueron cobradas de forma perfecta, hasta que llegaron los definitivos, sin margen de error. Luis Montes, el símbolo de León pateó y Camilo Vargas, el que se había equivocado en la ida, detuvo de forma sensacional.Llegó Julio Furch, el argentino al que la directiva le tuvo paciencia. ya que a su llegada se lesionó y estuvo un torneo sin jugar, pero regresó, se paró con gallardía y de un disparo fuerte, raso y colocado, terminó con 70 años de maldición. A lo Atlas.