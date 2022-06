Al Gobierno no le importa encontrarnos “asesinadas, violadas, en pedacitos”

La presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Josefina Meza Espinosa, afirmó que Veracruz es un Estado cómplice y omiso ante los feminicidios que se registran.Al acompañar a los padres de Viridiana Moreno Vásquez, desaparecida el 18 de mayo, la activista aseguró que a las autoridades veracruzanas no les importa el grave problema de desapariciones y feminicidios en la entidad.“Veracruz es un Estado cómplice, omiso, porque no les importa que las mujeres desparezcamos y que después nos encuentren asesinadas, violadas, expuestas, en pedacitos literalmente”, criticó.Dijo que hasta marzo había 160 mujeres desaparecidas en Veracruz, lo que en su opinión demuestra que las autoridades no han hecho nada por atender este problema.Sobre el caso de Viridiana, señaló que si la familia duda de la versión de la Fiscalía General de Veracruz (FGE), que informó el feminicidio de la mujer de 31 años a manos de un asesino serial y cuyos restos habrían sido hallados en Chachalacas, es porque anteriormente ya ha mentido.“Por qué no les creemos, por qué dudamos, porque nos han engañado sistemáticamente, porque nos han mentido y manipulan la información”, agregó.Por ello exigió que la investigación en este caso se apegue a Derecho y que permitan a la defensa de la familia realizar las diligencias necesarias para esclarecer este caso.“La exigencia es que se apeguen a derecho, que permitan que las víctimas accedan a todos sus derechos y que quien hoy los representa tenga oportunidad de realizar las diligencias para esclarecer este terrible feminicidio”, expresó.Finalmente, ofreció su apoyo a Aurora Vásquez y Enrique Moreno, padres de Viridiana, afirmando que no estarán solos.