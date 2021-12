Al irse de vacaciones, juez dejó en prisión a los 6 jóvenes presos por ultrajes

Los 6 jóvenes presos por ultrajes a la autoridad que obtuvieron un amparo de un juez federal para quedar libres seguirán internados en el Centro de Readaptación social de Pacho Viejo, en Coatepec.Este jueves, cuando vencía el término para realizar la audiencia con la que se mandataba dejarlos en libertad, se informó a la defensa de los detenidos que el juez a cargo del caso, Andrés García Nolasco, se fue de vacaciones de fin de año.Por esta razón tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública le requirieron a la juez de guardia, Saray Sosa Moreno, excusarse de reanudar la audiencia.Al respecto, la autoridad local argumentó que atendiendo precisamente el requerimiento realizado por la autoridad federal, que determinó que corresponde a Noriega Velasco resolver la sentencia de amparo, debía de excusarse de reanudar la audiencia.“En el caso concreto, al ser un juez diverso quien resuelva el requerimiento realizado por la autoridad federal se vulnerarían los principios de concentración, continuidad e inmediación, ello al no haber sido la suscrita la que escuchara la imputación y solicitud de vinculación a proceso realizado por la Fiscalía”.De esta manera se dejó sin efecto la audiencia señalada para este jueves 16 para las 19:00 horas por el juez segundo de distrito, reiterando que con ello no se violenta el principio de inmediación.De esta manera tanto Manuel “N”, Luis Francisco “N”, Brian Alberto “N”, Juvencio “N”, Lorenzo “N” y José Leonardo “N”, seguirán presos, luego de que proceso en septiembre pasado fueron acusados del delito de ultrajes a la autoridad presuntamente por agredir a policías con un cuchillo.Al respecto, la defensa informó que promoverán un incidente de inejecución de sentencia ante el juzgado segundo de distrito, mismo que determinó que se debe de dejar en libertad a los jóvenes.Cabe recordar que, en su amparo, dicha autoridad jurisdiccional determinó reponer todo el procedimiento, de manera que el juez de control dicte una nueva resolución, pero tomando en cuenta que de los actos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado "no se desprenden datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes" para determinar que se cometió el delito de ultrajes a la autoridad que se les reprocha a los acusadosLos seis jóvenes fueron detenidos en septiembre en la Plaza el Tejar y el caso se ha vuelto mediático porque el coordinador de MORENA en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, ha cuestionado el actuar de la Fiscalía y del Poder Judicial de Veracruz.Recientemente Monreal Ávila visitó a los internos en Pacho Viejo y subió un video a redes sociales en donde aparece afuera del Centro de Readaptación Social, afirmando que se incurre en una injusticia con este caso.“Vine desde la Ciudad de México en mi vehículo propio aquí a Pacho, Pacho Viejo, Veracruz, a visitar a los 6 jóvenes que están privados de su libertad desde septiembre, es decir ya casi 4 meses por un delito ominoso, inconstitucional, ultrajes a la autoridad.“Lo más grave es que no cometieron ningún delito, a ellos los detuvieron en una plaza y después los acusaron de ultrajes a la autoridad en donde según los policías los habían amenazado con 5 cuchillos y armas punzocortantes”, publicó el Senador el pasado 7 de diciembre.En la grabación señala que ayer lunes se celebraría una audiencia y pidió al juez de control resolver conforme a Derecho, sin embargo, en su publicación en redes sociales de este martes confirmó que “la injusticia sigue”, es decir, que los jóvenes todavía permanecen en prisión.“El domingo visité Veracruz. Creí que el Poder Judicial local corregiría la injusticia que mantiene presos a 6 jóvenes y otros más por el ominoso delito de ultrajes a la autoridad. No: la injusticia sigue, con complicidad del juez de control. Debemos seguir luchando, sin desistir”.Reiteró que el partido MORENA no luchó para repetir lo que hicieron anteriores gobiernos:“Hoy preferí venirme por tierra a visitarlos porque no debemos tolerar las injusticias; no debemos calles y no debemos mostrar complacencia contra los abusos de poder, por eso el juez de control tiene todo para resolver su libertad, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también la justicia federal.“No nos vamos a cansar, no nos van a doblar, por eso he venido hasta Pacho Viejo para visitar a estos jóvenes injustamente privados de su libertad (…). “No luchamos para cometer lo mismo que hacían otros gobiernos u otros integrantes del Poder Judicial; me da tristeza que esté sucediendo esto en Veracruz”.Exhiben inconsistenciasEl Juez Segundo de Distrito determinó que García Nolasco, para dictar prisión preventiva solamente se basó en el informe policial homologado ratificado por los elementos aprehensores, quienes están adscritos a la Subdirección de Agrupamientos Operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.“Sin embargo, si bien el juez refirió que existen datos que acreditan el hecho que la ley señala como delito de ultrajes a la autoridad y que también existe la posibilidad de que los quejosos participaron o cometieron ese hecho, lo cierto es que esos datos provienen de los propios elementos policiales que realizaron la detención el día de los supuestos hechos, sin que los dichos de los aprehensores se concatenen con otros datos de prueba y, por el contrario, existen diversos datos de prueba que los contradicen”.Cabe señalar que, de acuerdo con el expediente del juicio de amparo, la defensa de los detenidos, acompañada de videos del momento de la detención y de testigos, en ningún momento los detenidos agredieron a los policías con cuchillos, tal y como los elementos acusaron.Incluso el juez federal señala que el juez local soslayó un dato de prueba incorporado por el defensor de los quejosos en la continuación de la audiencia inicial, consistente en un dictamen de dactiloscopia, emitido por una perita adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.En dicho documento se advertía que los indicios consistentes en los cuchillos con mango de madera y navajas con mango de madera, que le fueron puestos a disposición, no se localizaron huellas dactilares de los detenidos en las navajas, además de que no hubo fragmentos dactilares en los indicios.La autoridad jurisdiccional federal añadió que, según el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como una de las obligaciones de la policía, el preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios.“Por lo que si los elementos aprehensores no cumplieron con su obligación legal de preservar los indicios respectivos en el lugar de los hechos, hasta este momento procesal, aparte de la sola declaración de los elementos policiacos, no existe dato de prueba alguno que vincule a los quejosos con las supuestas armas que según portaban el día de los hechos”.Respecto a las testimoniales aportadas por la defensa, tanto el gerente de un negocio de dicha plaza comercial, así como otros comensales, señalaron que en la detención de los procesados en ningún momento observaron “un conflicto entre las personas detenidas y los elementos de la policía”.Juez señala inconstitucionalidad del delito de ultrajesPara arribar a la determinación de la inexistencia del delito, el juez federal tomó en cuenta que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había declarado inconstitucional dicho tipo penal, aunque sin mencionar directamente al Código de Veracruz"Cabe destacar que en relación con el delito de ULTRAJES A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Ciudad de México, al resolver el amparo directo en revisión 4436/2015, en sesión de siete de marzo de dos mil dieciséis, por mayoría de votos, determinó que es inconstitucional, al haber concluido que esa disposición (norma general impugnada) vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad contenido en el artículo 14 Constitucional", destaca la sentencia.Agrega que, debido a lo anterior, en dicho artículo no está debidamente definida la conducta típica para establecer los límites "en los que puede operar la manifestación más drástica del Estado, el ius puniendi", dado que implica la privación de la libertad –eventualmente- de una persona."No están debidamente definidos cuáles actos o conductas (palabras, gestos o hechos) que causan un agravio, propio del ultraje, rebasan el umbral necesario para ser sancionados, al menos, con seis meses de prisión y veinte días de multa, además de producir todas las consecuencias jurídico penales, sustantivas y procesales, en perjuicio de la libertad personal".Además, señala que ello impide que los destinatarios de la norma (cualquier persona) puedan saber con razonable precisión cuál es la conducta que en su interacción con la autoridad sería sancionada penalmente, por considerarse un ultraje y se concedió el amparo solicitado.