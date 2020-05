Al menos 15 restaurantes de Veracruz Puerto-Boca ya cerraron definitivamente: CANIRAC

Al menos 15 restaurantes, en Veracruz y Boca del Río, cerraron por completo y ya hasta desalojaron sus locales debido a que no han podido sostener el negocio y las bajas ventas les imposibilitan cumplir con los compromisos del pago de renta, luz y agua.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en el Estado, Daniel Martín Lois, señaló que cada semana se complica que puedan continuar operando y el número de establecimientos que deben suspender los servicios va aumentando.



"Cerrados de manera temporal el 80 por ciento, sobre todo en esta última semana. Han aguantado los más fuertes. ¿Cuántos han cerrados? Aún no sabemos exactamente pero ya hay restaurantes que están sacando sus cosas. Eso indica que no pudieron arreglar el tema del arrendamiento. Ya tengo más de 15 (establecimientos) que no van a volver a abrir aquí en Veracruz y Boca del Río".



Añadió que el 2020 será un año perdido para el sector turístico de Veracruz, las pérdidas generadas por la paralización del comercio no alcanzarán a recuperarse y hasta el momento la pérdida de empleo es incalculable.



A nivel nacional se habla de que entre 25 y 30 por ciento de los establecimientos cerrarán de manera definitiva.



"El cierre entre el 25 y el 30 por ciento de los establecimientos permanentemente, que puede llegar a ver cierre, que ya no vuelvan a abrir. Ahorita están cerrados muchos más, la situación es compleja. Hay mucha pérdida de empleo. Sabemos que esta situación nos vino a perjudicar y sólo esperamos salir lo antes posible de ello".



Aunque se regrese a las actividades, la recuperación de la economía y de los restaurantes no se verá en este año, podría ser hasta la primera temporada vacacional del 2021.