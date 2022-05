Al menos 150 mil xalapeños están en riesgo ante temporada de lluvias: PC

Aunque afirmó que el área a su cargo ya tiene previsto un programa de emergencia para la temporada de lluvias, el director de Protección Civil de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, reconoció que será imposible salvaguardar a toda la población asentada en zonas de alto riesgo.Y es que estimó que en Xalapa, al menos 150 mil personas viven en lugares que pudieran representar un peligro para sus vidas y la pérdida de sus enseres, en caso de fuertes precipitaciones."Nosotros tenemos previsto un programa de emergencia pero va a ser imposible salvaguardar a toda la población, humanamente se nos haría imposible. No quiero exagerar pero nuestra orografía xalapeña tiene fácil 150 mil personas en zonas de alto riesgo", comentó.Ante esta realidad de asentamientos irregulares, sobre todo en la periferia de la ciudad y áreas rurales del municipio, Sardiña Salgado insistió que no se puede jugar con la vida de los capitalinos.Asimismo, consideró que es importante la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para buscar solución a esta problemática habitacional."Venimos a servir con el orden debido, con la legalidad, no me presto a prebendas y a juegos oscuros, me gusta hacer las cosas bien, siempre las he hecho sin problemas y vine a ayudar al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y a Xalapa", comentó.