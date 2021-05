Al menos 20 candidatos del PRD han sido amenazados por la delincuencia organizada

Un total de veinte candidatos del PRD en el estado han sido objeto de amenazas de la delincuencia organizada, pero depende de ellos decidir si solicitan seguridad o no, señaló el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez.



Mencionó que las amenazas han sido de diferente índole y debido a ello se puso una alerta ante las autoridades.



Indicó que la preocupación es la zona norte del Estado, en la ruta de Chapultepec, Huayacocotla, que es donde la delincuencia está muy fuerte y preocupa que pudieran atentar contra los candidatos del partido.



Destacó que desde el año pasado se dijo que se deberían tomar protocolos más efectivos de seguridad por parte de las autoridades, pero ahora depende de los propios candidatos el decidir si solicitan seguridad o no.



Sobre las condiciones en que inician campaña los candidatos locales de este partido, sólo o en coalición, apuntó que esperan buenos resultados en todo el estado porque la gente hoy está decepcionada del Morena, pues sus diputados sólo han alzado la mano para aprobar medidas que les afectaron, quitando programas de apoyo.



Agregó que esto ha provocado que el Gobierno del Estado esté desesperado “porque ya probó las mieles del poder y no se quiere quedar sin esos beneficios” y hoy actúa con torpeza, violentando la ley y persiguiendo a los actores políticos, por lo que se le demanda que pare con esa situación.



El dirigente estatal del PRD fue entrevistado al término del arranque de campaña del candidato a la alcaldía de Ixhuatlancillo por la coalición Va por Veracruz, Fernando Ochoa y señaló que primero acudió al municipio de Mariano Escobedo para acompañar en su arranque a la candidata Lupita Durán.



Agregó que en los dos municipios vio una gran respuesta de la gente en apoyo a los abanderados, por lo que sin pecar de optimismo considera que van a conseguir el triunfo.