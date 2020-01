Al menos 20 migrantes centroamericanos se entregaron voluntariamente al INM

Este fin de semana al menos 20 migrantes centroamericanos que pernoctaban en Coatzacoalcos se entregaron de forma voluntaria al Instituto Nacional de Migración (INM) para ser repatriados a su país de origen.



Edin Alberto Castellanos, uno de los viajeros que merodeaba el puente de la Avenida I, -sitio donde regularmente se reúnen los migrantes a esperar el tren- relató que llegó a este puerto caminando tras un viaje de varios días.



Explicó que para poder llegar hasta este punto de Veracruz rodeó la frontera con unos amigos y pese a que fueron perseguidos, logró arribar a esta ciudad.



"Salí de Honduras con la primera caravana, caminando, sufriendo, ahí me vine yo", dijo.



Asimismo, dejó claro que, aunque personal del Instituto Nacional de Migración merodea la Casa del Migrante y el puente de la Avenida I, por el momento solo se lleva a quienes se entregan de forma voluntaria.



El joven continuará su viaje en busca del sueño americano, pues aseguró que va con la bendición de Dios. En su país de origen dejó a toda su familia incluyendo esposa, hija y padres.



De no concretar llegar a Estados Unidos dice que volverá a Honduras pues quedarse en México no es opción.