Al menos 3 cuerpos se han encontrado en predios del “Kilómetro 13 y medio”

En el último año se han encontrado al menos 3 cuerpos completos en las búsquedas que realiza el colectivo “Justicia y Dignidad” de Veracruz en predios correspondientes al kilómetro 13 y medio, los cuales han ido a dejar de forma reciente.De éstos, solo uno fue identificado y se trataba de un hombre originario de Cancún y ya fue entregado a sus familiares, comentó Lidia Lara, representante del colectivo.“Desgraciadamente se han encontrado cuerpos ahí tirados, embolsados y es por eso que nosotros nos acercamos a la fiscalía, a la comisión de búsqueda interesadas en buscar en esa parte”.Lo que más llamó la atención de las buscadoras es que fueron cuerpos en poco estado de descomposición embolsados y abandonados en la zona.“No han sido restos, se han encontrado cuerpos desgraciadamente cuerpos completos, todavía no estaban en descomposición muy alto, no te puedo decir que encontramos 10, pero sí, esporádicamente 3 cuerpos y eso fue lo que nos llamó la atención, son recientes, se entregó un chico de Cancún”, relató.Precisó que además del Kilómetros 13 y medio, también buscan en la congregación de Villarín, en cementerios, basureros, ríos, pozos e incluso en brigadas nacionales.Lidia Lara comentó que en el caso del panteón de Villarín se entregaron a Servicios Periciales de la Fiscalía de Veracruz, restos de huesos calcinados que fueron hallados, para que se investigue si pertenecen a algún desaparecido.“Encontramos huesitos humanos calcinados muy pequeños que periciales se los lleva pero no sabemos si son del panteón o qué hacían ahí”.Hasta el momento se ha logrado trabajar de manera coordinada con la FGE en las brigadas de búsqueda que llevan a cabo.