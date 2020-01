Al menos 5 unidades de transporte público, infraccionadas por no respetar tarifas, en Córdoba

En lo que va del año al menos cinco unidades de transporte público en la modalidad de pasaje han sido infraccionadas por no respetar las tarifas autorizadas por las autoridades.



Ante ello, personal de la delegación regional de Transporte Público del Estado informó que ahora no sólo será la aplicación de la infracción, sino el corralón y el arrastre de la unidad lo cual va a generar más gastos al concesionario.



Una multa por incumplimiento es de aproximadamente $1,500, a esto se sumará el corralón y el arrastre, en total la cuota podría llegar hasta los $2 mil por unidad.



A la par indicaron que los operativos para verificar que cumplan las líneas de transporte con la aplicación de la tarifa son permanentes, pues se han incrementado las quejas de que no se respeta la tarifa de INSEN y estudiantes que es de $7, mientras que la general es de $8.



La delegación en Córdoba atiende 17 municipios, pero sólo en Córdoba se presentan problemas con al menos dos líneas de pasaje al no respetar las tarifas.