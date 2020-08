Al menos 8 pescadores de Coatzacoalcos han fallecido por presunto COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, 8 pescadores de Coatzacoalcos han fallecido presuntamente de COVID-19, informó el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Pesquera y Acuícola, Rosendo Quintana de la Cruz.



Expuso que pese a esta situación, los hombres de mar se encuentran totalmente “desprotegidos”, pues no han recibido ningún tipo de apoyo del gobierno federal, ni estatal.



“El sector pesquero se encuentra completamente desprotegido en cuestión de apoyo gubernamental en esta pandemia, hemos tenido varios compañeros que han fallecido y de las autoridades no tenemos apoyo alguno para las familias”, comentó.



Dijo que entre los mismos productores han tenido que cooperar para cubrir los gastos funerarios de sus compañeros y apoyar a sus familiares.



Quintana de la Cruz manifestó que la pandemia recrudeció aún más las labores pesqueras, ya que los productores han decidió suspender momentáneamente la captura de mariscos por temor a enfermarse.



“Los compañeros ya se empiezan a cuidar más en esta situación de pandemia, ya no quieren salir tanto como al inicio y eso hace que hace que baje la producción de la captura de especies de mar y de río”, expuso.



Detalló que será la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), quien cuantifique el daño económico que ha ocasionado esta contingencia sanitaria a los productores de mariscos.