Al menos 9 heridos deja choque en céntricas calles de la ciudad de Veracruz

En céntricas calles de la ciudad de Veracruz hubo un percance aparatoso con lesionados, al colisionar una unidad de alquiler, numero VB8802 y un carro particular, tipo Focus que terminó arriba de la banqueta, dejando severos daños y personas con algunos golpes. Al punto se trasladaron los elementos de la Cruz Roja, Tránsito y Policías.Esto se dio la tarde del viernes en el cruce de la avenida Salvador Díaz Mirón y la calle de Ignacio de la Llave de la colonia Centro. Los testigos del accidente reportaron al teléfono de emergencia del 911, pidiendo ambulancias en el lugar.Los involucrados fueron un carro marca Nissan, tipo Tsuru, del servicio de taxi número VB- 8802, cuyo conductor Joaquín M., de 53 años, se dijo iba por Ignacio de la Llave, y al cruce con la referida avenida no respetó la luz del semáforo y avanzó.En el taxi iban de pasajeros Martín Guadalupe E. Z., de 68 años de edad, capitán de Infantería retirado y Brian Manuel M. N., de 18 años d edad.Dicha acción generó que colisionara contra un automóvil particular, marca Ford, tipo Focus, de color gris, guiado por Nadir L. P., en donde iban los miembros de una familia.Por el golpe el carro Focus, se trepó en la banqueta, y se llevó un bote de metal de basura, una mesa y acabó a unos metros de un negocio de comida. Los daños materiales eran cuantiosos y al menos 9 persona resultaron con diversas contusiones.Tres unidades de la Cruz Roja de Veracruz arribaron, y sus paramédicos valoraron a nueve de los involucrados. Hubo derrame de aceite y combustible que fue contenido con arena.La zona fue asegurada por los oficiales de Tránsito Municipal y Policías Estatales, así como Navales.Finalmente fueron los oficiales peritos los responsables de las unidades, recabar la información para elaborar el parte de accidente y deslindar responsabilidades.